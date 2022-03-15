Пистолет для герметика Sturm 1073-05-310
Арт. Х1308684
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Подходит для
|для герметика
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Материал рукояти
|алюминий
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- Пистолет для выдавливания герметика Sturm 1073-05-310 используется при ремонтных работах во время герметизации соединений. Он обладает прочным корпусом и легко нажимаемой рукояткой, отличается комфортным и простым использованием. Баллон или туба со строительным раствором вставляется в специальный отсек, после чего на него надевается насадка определенного диаметра для более точного нанесения. Купить Sturm 1073-05-310 можно для домашнего и профессионального ремонта.
Преимущества
- Надежность
- Удобство
- Точность
Комплектация
- Пистолет
- Упаковка