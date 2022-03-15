Пистолет для герметика Sturm 1073-05-310

Пистолет для выдавливания герметика Sturm 1073-05-310 используется при ремонтных работах во время герметизации соединений. Он обладает прочным корпусом и легко нажимаемой рукояткой, отличается комфортным и простым использованием. Баллон или туба со строительным раствором вставляется в специальный отсек, после чего на него надевается насадка определенного диаметра для более точного нанесения. Купить Sturm 1073-05-310 можно для домашнего и профессионального ремонта.

Преимущества

Надежность

Удобство

Точность

Комплектация