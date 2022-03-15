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Пистолет для герметика Sturm 1073-05-310
5.0
2
630 ₽
Ручные пистолеты для герметика
    Пистолет для герметика Sturm 1073-05-310
    Арт. Х1308684
    5.0
    2
    Пистолет для герметика Sturm 1073-05-310

      Пистолет для герметика Sturm 1073-05-310

      630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х1308684
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Подходит для
      		для герметика
      Материал рукояти
      		алюминий
      Все характеристики
      630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пистолет для выдавливания герметика Sturm 1073-05-310 используется при ремонтных работах во время герметизации соединений. Он обладает прочным корпусом и легко нажимаемой рукояткой, отличается комфортным и простым использованием. Баллон или туба со строительным раствором вставляется в специальный отсек, после чего на него надевается насадка определенного диаметра для более точного нанесения. Купить Sturm 1073-05-310 можно для домашнего и профессионального ремонта.

        Преимущества

        • Надежность
        • Удобство
        • Точность

        Комплектация

        • Пистолет
        • Упаковка