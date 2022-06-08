Пистолет для герметика Шабашка 015-0003
Арт. Ю00000029782
Характеристики
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Производитель
|Шабашка
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Подходит для
|для герметика
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Материал рукояти
|металл
- Пистолет для герметика полукорпусной (1/40) "ШАБАШКА" 015-0003 применяется для выдавливания герметика из тубы при изоляции, фиксации и заполнения пустот в работах по монтажу ванн, раковин, окон, дверей, кровли, и т.д.
Преимущества
- Полукорпусной
- Металлический корпус
- Круглый шток
- Подходит ко всем герметикам в стандартных тубах