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Пистолет для герметика Шабашка 015-0003
5.0
2
210 ₽
Ручные пистолеты для герметика
    Пистолет для герметика Шабашка 015-0003
    Арт. Ю00000029782
    5.0
    2
    Пистолет для герметика Шабашка 015-0003

      Пистолет для герметика Шабашка 015-0003

      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000029782
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Шабашка
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Подходит для
      		для герметика
      Материал рукояти
      		металл
      Все характеристики
      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пистолет для герметика полукорпусной (1/40) "ШАБАШКА" 015-0003 применяется для выдавливания герметика из тубы при изоляции, фиксации и заполнения пустот в работах по монтажу ванн, раковин, окон, дверей, кровли, и т.д. 

        Преимущества

        • Полукорпусной
        • Металлический корпус
        • Круглый шток
        • Подходит ко всем герметикам в стандартных тубах