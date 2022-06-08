Пистолет для герметика Шабашка 015-0003

Преимущества

Полукорпусной

Металлический корпус

Круглый шток

Подходит ко всем герметикам в стандартных тубах

Пистолет для герметика полукорпусной (1/40) "ШАБАШКА" 015-0003 применяется для выдавливания герметика из тубы при изоляции, фиксации и заполнения пустот в работах по монтажу ванн, раковин, окон, дверей, кровли, и т.д.