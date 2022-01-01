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Пистолет для монтажной пены Blast DIY 590230
Найти аналог
Пистолеты для монтажной пены
    Пистолет для монтажной пены Blast DIY 590230
    Арт. О00000015474
    Пистолет для монтажной пены Blast DIY 590230
    Пистолет для монтажной пены Blast DIY 590230
    Пистолет для монтажной пены Blast DIY 590230
    Пистолет для монтажной пены Blast DIY 590230
    Пистолет для монтажной пены Blast DIY 590230
      Пистолет для монтажной пены Blast DIY 590230
      Пистолет для монтажной пены Blast DIY 590230
      Пистолет для монтажной пены Blast DIY 590230
      Пистолет для монтажной пены Blast DIY 590230
      Пистолет для монтажной пены Blast DIY 590230

      Пистолет для монтажной пены Blast DIY 590230

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000015474

      Характеристики

      Производитель
      		Blast
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Подходит для
      		для монтажной пены
      Материал рукояти
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пистолет для монтажной пены Blast 590230 служит для заполнения пустот, полостей и отверстий при проведении монтажных работ.

        Преимущества

        • Отличается простотой и надежностью в эксплуатации
        • За счет винта регулировки напора пена наносится аккуратно и точно
        • Пистолет выполнен из качественных и прочных материалов, что обеспечивает длительный срок службы
        • Пластиковая рукоять удобно лежит в руке