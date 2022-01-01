Пистолет для монтажной пены Blast DIY 590230
Арт. О00000015474
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Подходит для
|для монтажной пены
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Материал рукояти
|пластик
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- Пистолет для монтажной пены Blast 590230 служит для заполнения пустот, полостей и отверстий при проведении монтажных работ.
Преимущества
- Отличается простотой и надежностью в эксплуатации
- За счет винта регулировки напора пена наносится аккуратно и точно
- Пистолет выполнен из качественных и прочных материалов, что обеспечивает длительный срок службы
- Пластиковая рукоять удобно лежит в руке