Пистолет для монтажной пены Blast DIY 590230

Преимущества

Отличается простотой и надежностью в эксплуатации

За счет винта регулировки напора пена наносится аккуратно и точно

Пистолет выполнен из качественных и прочных материалов, что обеспечивает длительный срок службы

Пластиковая рукоять удобно лежит в руке

Пистолет для монтажной пены Blast 590230 служит для заполнения пустот, полостей и отверстий при проведении монтажных работ.