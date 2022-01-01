Пистолет для монтажной пены Fomeron DIY 590130
Арт. О00000031698
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Подходит для
|для монтажной пены
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Материал рукояти
|пластик
С этим товаром смотрят
- Пистолет для монтажной пены Fomeron DIY традиционная модель, одна из первых, появившихся на рынке.
Преимущества
- Корпус - цельнопластиковый с рукояткой
- Облегченный
- Адаптер - цельнометаллический с клапаном подачи пены, съемный
- Дуло - металлическое, короткое, однокамерное
- Регулятор подачи пены - винтовой, традиционный, расположен с тыльной стороны корпуса пистолета
- Легкая по весу и практичная модель