Пистолет для монтажной пены Fomeron DIY 590130

Преимущества

Корпус - цельнопластиковый с рукояткой

Облегченный

Адаптер - цельнометаллический с клапаном подачи пены, съемный

Дуло - металлическое, короткое, однокамерное

Регулятор подачи пены - винтовой, традиционный, расположен с тыльной стороны корпуса пистолета

Легкая по весу и практичная модель

Пистолет для монтажной пены Fomeron DIY традиционная модель, одна из первых, появившихся на рынке.