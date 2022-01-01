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Пистолет для монтажной пены Fomeron DIY 590130
460 ₽
Пистолеты для монтажной пены
    Пистолет для монтажной пены Fomeron DIY 590130
    Арт. О00000031698
    Пистолет для монтажной пены Fomeron DIY 590130
    Пистолет для монтажной пены Fomeron DIY 590130
    Пистолет для монтажной пены Fomeron DIY 590130
      Пистолет для монтажной пены Fomeron DIY 590130
      Пистолет для монтажной пены Fomeron DIY 590130
      Пистолет для монтажной пены Fomeron DIY 590130

      Пистолет для монтажной пены Fomeron DIY 590130

      460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000031698

      Характеристики

      Производитель
      		Fomeron
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Подходит для
      		для монтажной пены
      Материал рукояти
      		пластик
      Все характеристики
      460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пистолет для монтажной пены Fomeron DIY традиционная модель, одна из первых, появившихся на рынке.

        Преимущества

        • Корпус - цельнопластиковый с рукояткой
        • Облегченный
        • Адаптер - цельнометаллический с клапаном подачи пены, съемный
        • Дуло - металлическое, короткое, однокамерное
        • Регулятор подачи пены - винтовой, традиционный, расположен с тыльной стороны корпуса пистолета
        • Легкая по весу и практичная модель