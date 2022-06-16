Пистолет для монтажной пены Fomeron Simple 590123

Преимущества

Отличается простотой и надежностью в использовании

Благодаря винту регулировки напора пена наносится аккуратно и точно

Пистолет выполнен из качественных и прочных материалов, что обеспечивает продолжительный срок службы

Пластиковая рукоять удобно лежит в руке

Пистолет для монтажной пены Fomeron 590123 предназначен для строительных и монтажных работ.