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Пистолет для монтажной пены Fomeron Simple 590123
5.0
2
Найти аналог
Пистолеты для монтажной пены
    Пистолет для монтажной пены Fomeron Simple 590123
    Арт. О00000007345
    5.0
    2
    Пистолет для монтажной пены Fomeron Simple 590123

      Пистолет для монтажной пены Fomeron Simple 590123

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000007345
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fomeron
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Подходит для
      		для монтажной пены
      Материал рукояти
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пистолет для монтажной пены Fomeron 590123 предназначен для строительных и монтажных работ.

        Преимущества

        • Отличается простотой и надежностью в использовании
        • Благодаря винту регулировки напора пена наносится аккуратно и точно
        • Пистолет выполнен из качественных и прочных материалов, что обеспечивает продолжительный срок службы
        • Пластиковая рукоять удобно лежит в руке