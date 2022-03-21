Преимущества

Долгий срок службы и надежность в эксплуатации

Сопло с удлинителем позволяет наносить пену в труднодоступных местах

Возможность регулировки потока пены

Инструмент устойчив в работе при низких температурах

Эргономичная рукоятка обеспечивает комфортную работу с пистолетом для монтажной пены Blast Lite 590023

Пистолет для монтажной пены Blast Lite 590023 предназначен для заполнения монтажной пеной пустот и отверстий при монтаже дверей, окон и т.д. Он имеет облегченный корпус и обеспечивает аккуратное нанесение пены благодаря возможности регулировки напора с помощью винта у рукоятки. Инструмент прост и удобен в эксплуатации.