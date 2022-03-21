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Пистолет для монтажной пены Blast Lite 590023
4.5
2
Найти аналог
Пистолеты для монтажной пены
    Пистолет для монтажной пены Blast Lite 590023
    Арт. Х130833128
    4.5
    2
    Пистолет для монтажной пены Blast Lite 590023
    Пистолет для монтажной пены Blast Lite 590023
      Пистолет для монтажной пены Blast Lite 590023
      Пистолет для монтажной пены Blast Lite 590023

      Пистолет для монтажной пены Blast Lite 590023

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130833128
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Blast
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Подходит для
      		для монтажной пены
      Материал рукояти
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пистолет для монтажной пены Blast Lite 590023 предназначен для заполнения монтажной пеной пустот и отверстий при монтаже дверей, окон и т.д. Он имеет облегченный корпус и обеспечивает аккуратное нанесение пены благодаря возможности регулировки напора с помощью винта у рукоятки. Инструмент прост и удобен в эксплуатации.

        Преимущества

        • Долгий срок службы и надежность в эксплуатации
        • Сопло с удлинителем позволяет наносить пену в труднодоступных местах
        • Возможность регулировки потока пены
        • Инструмент устойчив в работе при низких температурах
        • Эргономичная рукоятка обеспечивает комфортную работу с пистолетом для монтажной пены Blast Lite 590023