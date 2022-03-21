Пистолет для монтажной пены Blast Lite 590023
Арт. Х130833128
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Подходит для
|для монтажной пены
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Материал рукояти
|пластик
- Пистолет для монтажной пены Blast Lite 590023 предназначен для заполнения монтажной пеной пустот и отверстий при монтаже дверей, окон и т.д. Он имеет облегченный корпус и обеспечивает аккуратное нанесение пены благодаря возможности регулировки напора с помощью винта у рукоятки. Инструмент прост и удобен в эксплуатации.
Преимущества
- Долгий срок службы и надежность в эксплуатации
- Сопло с удлинителем позволяет наносить пену в труднодоступных местах
- Возможность регулировки потока пены
- Инструмент устойчив в работе при низких температурах
- Эргономичная рукоятка обеспечивает комфортную работу с пистолетом для монтажной пены Blast Lite 590023