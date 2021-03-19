Пистолет для монтажной пены Монтажник Эконом 600003
Арт. О00000009714
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Подходит для
|для монтажной пены
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Материал рукояти
|пластик
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- Купить пистолет для монтажной пены Монтажник Эконом 600003 необходимо, если требуется быстро и точно нанести пену в место, нуждающееся в теплоизоляции. Благодаря пистолету Монтажник Эконом 600003 и его уменьшенному носику дула пена не будет растекаться, и заполнять все отверстия без пузырей и пропусков. Пистолет малогабаритен, легок, поэтому удобен в обращении и транспортировке.
Преимущества Монтажник Эконом 600003
- Малый вес
- Точность нанесения
- Удобство хранения
Комплектация
- Пистолет
- Упаковка