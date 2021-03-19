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Пистолет для монтажной пены Монтажник Эконом 600003
5.0
1
350 ₽
Пистолеты для монтажной пены
    Пистолет для монтажной пены Монтажник Эконом 600003
    Арт. О00000009714
    5.0
    1
    Пистолет для монтажной пены Монтажник Эконом 600003

      Пистолет для монтажной пены Монтажник Эконом 600003

      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000009714
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Монтажник
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Подходит для
      		для монтажной пены
      Материал рукояти
      		пластик
      Все характеристики
      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Купить пистолет для монтажной пены Монтажник Эконом 600003 необходимо, если требуется быстро и точно нанести пену в место, нуждающееся в теплоизоляции. Благодаря пистолету Монтажник Эконом 600003 и его уменьшенному носику дула пена не будет растекаться, и заполнять все отверстия без пузырей и пропусков. Пистолет малогабаритен, легок, поэтому удобен в обращении и транспортировке.

        Преимущества Монтажник Эконом 600003

        • Малый вес
        • Точность нанесения
        • Удобство хранения

        Комплектация

        • Пистолет
        • Упаковка