Купить пистолет для монтажной пены Монтажник Эконом 600003 необходимо, если требуется быстро и точно нанести пену в место, нуждающееся в теплоизоляции. Благодаря пистолету Монтажник Эконом 600003 и его уменьшенному носику дула пена не будет растекаться, и заполнять все отверстия без пузырей и пропусков. Пистолет малогабаритен, легок, поэтому удобен в обращении и транспортировке.

Преимущества Монтажник Эконом 600003

Малый вес

Точность нанесения

Удобство хранения

Комплектация