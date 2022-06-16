Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пистолет для монтажной пены Монтажник Пеномакс 600007
5.0
1
Найти аналог
Пистолеты для монтажной пены
    Пистолет для монтажной пены Монтажник Пеномакс 600007
    Арт. О00000009716
    5.0
    1
    Пистолет для монтажной пены Монтажник Пеномакс 600007

      Пистолет для монтажной пены Монтажник Пеномакс 600007

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000009716
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Монтажник
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Подходит для
      		для монтажной пены
      Материал рукояти
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пистолет для монтажной пены Монтажник Пеномакс 600007 используется при проведении монтажных и строительных работ с целью заполнения полостей, отверстий и трещин в материалах.

        Преимущества

        • Имеет тефлоновое сопло для легкой очистки инструмента от пены
        • Изготовлен из качественных материалов, что гарантирует долгий срок службы