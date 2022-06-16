Пистолет для монтажной пены Монтажник Пеномакс 600007
Арт. О00000009716
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Подходит для
|для монтажной пены
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Материал рукояти
|пластик
- Пистолет для монтажной пены Монтажник Пеномакс 600007 используется при проведении монтажных и строительных работ с целью заполнения полостей, отверстий и трещин в материалах.
Преимущества
- Имеет тефлоновое сопло для легкой очистки инструмента от пены
- Изготовлен из качественных материалов, что гарантирует долгий срок службы