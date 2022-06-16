Преимущества

Имеет тефлоновое сопло для легкой очистки инструмента от пены

Изготовлен из качественных материалов, что гарантирует долгий срок службы

Пистолет для монтажной пены Монтажник Пеномакс 600007 используется при проведении монтажных и строительных работ с целью заполнения полостей, отверстий и трещин в материалах.