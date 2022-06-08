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Пистолет для монтажной пены Шабашка 031-0007
5.0
2
Найти аналог
Пистолеты для монтажной пены
    Пистолет для монтажной пены Шабашка 031-0007
    Арт. Ю00000029783
    5.0
    2
    Пистолет для монтажной пены Шабашка 031-0007

      Пистолет для монтажной пены Шабашка 031-0007

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000029783
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Шабашка
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Подходит для
      		для монтажной пены
      Материал рукояти
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пистолет для монтажной пены ШАБАШКА облегченный корпус 031-0007N 209410 используется для нанесения монтажной пены при установке дверей, окон и других строительных конструкций. Подойдет для домашних мастеров.

        Преимущества

        • Ствол из стали устойчив к механическим повреждениям
        • Предусмотрена удобная пластиковая рукоятка для комфортной работы