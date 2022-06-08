Пистолет для монтажной пены Шабашка 031-0007

Преимущества

Ствол из стали устойчив к механическим повреждениям

Предусмотрена удобная пластиковая рукоятка для комфортной работы

Пистолет для монтажной пены ШАБАШКА облегченный корпус 031-0007N 209410 используется для нанесения монтажной пены при установке дверей, окон и других строительных конструкций. Подойдет для домашних мастеров.