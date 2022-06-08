Пистолет для монтажной пены Шабашка 031-0007
Арт. Ю00000029783
Характеристики
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Производитель
|Шабашка
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Подходит для
|для монтажной пены
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Материал рукояти
|пластик
- Пистолет для монтажной пены ШАБАШКА облегченный корпус 031-0007N 209410 используется для нанесения монтажной пены при установке дверей, окон и других строительных конструкций. Подойдет для домашних мастеров.
Преимущества
- Ствол из стали устойчив к механическим повреждениям
- Предусмотрена удобная пластиковая рукоятка для комфортной работы