Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/4 (тефлоновый)
4.5
2
Найти аналог
Пистолеты для монтажной пены
    Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/4 (тефлоновый)
    Арт. О00000013045
    4.5
    2
    Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/4 (тефлоновый)
    Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/4 (тефлоновый)
    Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/4 (тефлоновый)
    Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/4 (тефлоновый)
    Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/4 (тефлоновый)
      Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/4 (тефлоновый)
      Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/4 (тефлоновый)
      Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/4 (тефлоновый)
      Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/4 (тефлоновый)
      Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/4 (тефлоновый)

      Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/4 (тефлоновый)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013045
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Подходит для
      		для монтажной пены
      Материал рукояти
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пистолет для монтажной пены тефлоновый Вихрь применяется в строительных и ремонтных работах. Незаменим при установке окон, дверей, кровли и прочих строительных конструкций, для работы в труднодоступных местах. С помощью инструмента можно легко выдавить монтажную пену из баллона. Корпус имеет двухслойное высококачественное тефлоновое покрытие, которое не дает пене прилипнуть. Объем потока пены можно регулировать, таким образом пистолет идеально подходит для точного, быстрого и безопасного заполнения щелей и пустот. Латунные внутренности предотвращают коррозию.

        Преимущества

        • Имеет длинный металлический ствол, который позволяет доставлять пену в труднодоступные места
        • Отличается облегченной конструкцией и простотой в эксплуатации
        • Пластиковая ручка обеспечивает надежный охват и пистолет не выскальзывает из рук