Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/4 (тефлоновый)

Преимущества

Имеет длинный металлический ствол, который позволяет доставлять пену в труднодоступные места

Отличается облегченной конструкцией и простотой в эксплуатации

Пластиковая ручка обеспечивает надежный охват и пистолет не выскальзывает из рук

Пистолет для монтажной пены тефлоновый Вихрь применяется в строительных и ремонтных работах. Незаменим при установке окон, дверей, кровли и прочих строительных конструкций, для работы в труднодоступных местах. С помощью инструмента можно легко выдавить монтажную пену из баллона. Корпус имеет двухслойное высококачественное тефлоновое покрытие, которое не дает пене прилипнуть. Объем потока пены можно регулировать, таким образом пистолет идеально подходит для точного, быстрого и безопасного заполнения щелей и пустот. Латунные внутренности предотвращают коррозию.