Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/3
Арт. О00000012992
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Подходит для
|для монтажной пены
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Материал рукояти
|пластик
- Пистолет для монтажной пены Вихрь применяется в строительных и ремонтных работах. Незаменим при установке окон, дверей, кровли и прочих строительных конструкций, для работы в труднодоступных местах. С помощью инструмента можно легко выдавить монтажную пену из баллона. Объем потока пены можно регулировать, таким образом пистолет идеально подходит для точного, быстрого и безопасного заполнения щелей и пустот.