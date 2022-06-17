Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/3

Пистолет для монтажной пены Вихрь применяется в строительных и ремонтных работах. Незаменим при установке окон, дверей, кровли и прочих строительных конструкций, для работы в труднодоступных местах. С помощью инструмента можно легко выдавить монтажную пену из баллона. Объем потока пены можно регулировать, таким образом пистолет идеально подходит для точного, быстрого и безопасного заполнения щелей и пустот.