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Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/3
5.0
2
Найти аналог
Пистолеты для монтажной пены
    Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/3
    Арт. О00000012992
    5.0
    2
    Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/3
    Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/3
    Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/3
    Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/3
    Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/3
    Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/3
    Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/3
      Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/3
      Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/3
      Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/3
      Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/3
      Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/3
      Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/3
      Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/3

      Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012992
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Подходит для
      		для монтажной пены
      Материал рукояти
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пистолет для монтажной пены Вихрь применяется в строительных и ремонтных работах. Незаменим при установке окон, дверей, кровли и прочих строительных конструкций, для работы в труднодоступных местах. С помощью инструмента можно легко выдавить монтажную пену из баллона. Объем потока пены можно регулировать, таким образом пистолет идеально подходит для точного, быстрого и безопасного заполнения щелей и пустот.