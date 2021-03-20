Цельнометаллический пистолет для монтажной пены KRAFTOOL INDUSTRIE 06853 это на редкость удобный прибор, позволяющий наносить монтажную пену наиточнейшим образом. Корпус из цельного металла и тефлоновое покрытие сопла делают пистолет KRAFTOOL 06853 INDUSTRIE не только надежным, но и устойчивым к работе в самых разных условиях. Он не боится ни жара, ни холода, не повреждается при падении и ударе, и позволяет производить заполнение герметиком аккуратно, тонко и без промедлений. А с помощью куркового пускового устройства изменять интенсивность пенной подачи из баллонов будет как никогда легко.

Преимущества цельнометаллического пистолета для монтажной пены KRAFTOOL 06853

Легко регулировать подачу пены;

Износостойкость;

Ударопрочность;

Комфорт и точность нанесения.

Комплектация