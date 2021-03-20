Пистолет для монтажной пены Kraftool INDUSTRIE 06853
Арт. Х130833123
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Подходит для
|для монтажной пены
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Материал рукояти
|металл
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- Цельнометаллический пистолет для монтажной пены KRAFTOOL INDUSTRIE 06853 это на редкость удобный прибор, позволяющий наносить монтажную пену наиточнейшим образом. Корпус из цельного металла и тефлоновое покрытие сопла делают пистолет KRAFTOOL 06853 INDUSTRIE не только надежным, но и устойчивым к работе в самых разных условиях. Он не боится ни жара, ни холода, не повреждается при падении и ударе, и позволяет производить заполнение герметиком аккуратно, тонко и без промедлений. А с помощью куркового пускового устройства изменять интенсивность пенной подачи из баллонов будет как никогда легко.
Преимущества цельнометаллического пистолета для монтажной пены KRAFTOOL 06853
- Легко регулировать подачу пены;
- Износостойкость;
- Ударопрочность;
- Комфорт и точность нанесения.
Комплектация
- Пистолет для монтажной пены;
- Сопло пластиковое - 2 шт.;
- Уплотнительные кольца - 2 шт.;
- Штуцер;
- Коробка.