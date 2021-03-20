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Пистолет для монтажной пены Kraftool INDUSTRIE 06853
3.8
4
2 670 ₽
Пистолеты для монтажной пены
    Пистолет для монтажной пены Kraftool INDUSTRIE 06853
    Арт. Х130833123
    3.8
    4
    Пистолет для монтажной пены Kraftool INDUSTRIE 06853
    Пистолет для монтажной пены Kraftool INDUSTRIE 06853
    Пистолет для монтажной пены Kraftool INDUSTRIE 06853
    Пистолет для монтажной пены Kraftool INDUSTRIE 06853
      Пистолет для монтажной пены Kraftool INDUSTRIE 06853
      Пистолет для монтажной пены Kraftool INDUSTRIE 06853
      Пистолет для монтажной пены Kraftool INDUSTRIE 06853
      Пистолет для монтажной пены Kraftool INDUSTRIE 06853

      Пистолет для монтажной пены Kraftool INDUSTRIE 06853

      2 670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х130833123
      3.8
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Kraftool
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Подходит для
      		для монтажной пены
      Материал рукояти
      		металл
      Все характеристики
      2 670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цельнометаллический пистолет для монтажной пены KRAFTOOL INDUSTRIE 06853 это на редкость удобный прибор, позволяющий наносить монтажную пену наиточнейшим образом. Корпус из цельного металла и тефлоновое покрытие сопла делают пистолет KRAFTOOL 06853 INDUSTRIE не только надежным, но и устойчивым к работе в самых разных условиях. Он не боится ни жара, ни холода, не повреждается при падении и ударе, и позволяет производить заполнение герметиком аккуратно, тонко и без промедлений. А с помощью куркового пускового устройства изменять интенсивность пенной подачи из баллонов будет как никогда легко.

        Преимущества цельнометаллического пистолета для монтажной пены KRAFTOOL 06853

        • Легко регулировать подачу пены;
        • Износостойкость;
        • Ударопрочность;
        • Комфорт и точность нанесения.

        Комплектация

        • Пистолет для монтажной пены;
        • Сопло пластиковое - 2 шт.;
        • Уплотнительные кольца - 2 шт.;
        • Штуцер;
        • Коробка.