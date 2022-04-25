Пистолет для подкачки шин GAV 60G PROFI
Арт. 801229
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Класс
|профессиональный
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Расход воздуха, л/мин
|300
- Пистолет для подкачки шин GAV 60 G PROFI 24464 широко используется в автосервисах, гаражах и автомастерских. Позволяет легко накачать автомобильные шины воздухом. Работа в труднодоступных местах. Гибкий шланг позволяет работать в местах с ограниченным доступом. Визуальный контроль. Наличие манометра дает возможность контролировать уровень остаточного давления в шинах.
Преимущества
- Внушительный рабочий ресурс
- Рукоятка обеспечивает удобный захват GAV 60 G PROFI 24464
- Пластиковый корпус повышенной прочности
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса
- Производительность компрессора: 400 л/мин