Пистолет для подкачки шин GAV 60G PROFI

Пистолет для подкачки шин GAV 60 G PROFI 24464 широко используется в автосервисах, гаражах и автомастерских. Позволяет легко накачать автомобильные шины воздухом. Работа в труднодоступных местах. Гибкий шланг позволяет работать в местах с ограниченным доступом. Визуальный контроль. Наличие манометра дает возможность контролировать уровень остаточного давления в шинах.



Преимущества