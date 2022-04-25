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Пистолет для подкачки шин GAV 60G PROFI
5.0
2
Найти аналог
Пневмопистолеты для накачки шин
    Пистолет для подкачки шин GAV 60G PROFI
    Арт. 801229
    5.0
    2
    Пистолет для подкачки шин GAV 60G PROFI

      Пистолет для подкачки шин GAV 60G PROFI

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 801229
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Класс
      		профессиональный
      Расход воздуха, л/мин
      		300
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пистолет для подкачки шин GAV 60 G PROFI 24464 широко используется в автосервисах, гаражах и автомастерских. Позволяет легко накачать автомобильные шины воздухом. Работа в труднодоступных местах. Гибкий шланг позволяет работать в местах с ограниченным доступом. Визуальный контроль. Наличие манометра дает возможность контролировать уровень остаточного давления в шинах.

        Преимущества

        • Внушительный рабочий ресурс
        • Рукоятка обеспечивает удобный захват GAV 60 G PROFI 24464
        • Пластиковый корпус повышенной прочности
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса
        • Производительность компрессора: 400 л/мин