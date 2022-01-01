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Пистолет для полива STURM 1 функция 3015-02-1FP
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Фитинги для шлангов и систем полива
    Пистолет для полива STURM 1 функция 3015-02-1FP
    Арт. X19031850226
    Пистолет для полива STURM 1 функция 3015-02-1FP

      Пистолет для полива STURM 1 функция 3015-02-1FP

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850226

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Наличие резьбы
      		Нет
      Диаметр трубы/крана, дюйм
      		1/2
      Материал
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пистолет для полива Sturm! 3015-02-1FP предназначен для направленного полива растений и орошения почвы на дачном участке.  Корпус модели изготовлен из экологически чистого пластика. Предусмотрена функция регулировки струи.  Дополнительным плюсом является прорезиненная рукоятка, которая увеличивает комфорт работы садовода.  При помощи универсального соединителя, пистолет крепится к шлангу, и его можно совместить со всеми элементами аналогичной системы полива. Особенности:
        • Повышенный функционал;
        • Экологичность;
        • Прорезиненная рукоятка;
        • Совместим с другими элементами системы полива;
        • Регулировка струи.