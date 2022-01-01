Пистолет для полива STURM 1 функция 3015-02-1FP

Повышенный функционал;

Экологичность;

Прорезиненная рукоятка;

Совместим с другими элементами системы полива;

Регулировка струи.

Пистолет для полива Sturm! 3015-02-1FP предназначен для направленного полива растений и орошения почвы на дачном участке. Корпус модели изготовлен из экологически чистого пластика. Предусмотрена функция регулировки струи. Дополнительным плюсом является прорезиненная рукоятка, которая увеличивает комфорт работы садовода. При помощи универсального соединителя, пистолет крепится к шлангу, и его можно совместить со всеми элементами аналогичной системы полива. Особенности: