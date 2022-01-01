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Пистолет для полива STURM 3015-01-8ZP
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Фитинги для шлангов и систем полива
    Пистолет для полива STURM 3015-01-8ZP
    Арт. X19031850212
    Пистолет для полива STURM 3015-01-8ZP

      Пистолет для полива STURM 3015-01-8ZP

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850212

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Наличие резьбы
      		Нет
      Материал
      		пластик
      Вес, кг
      		0.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пистолет для полива Sturm! 3015-01-8ZP применяется для направленного полива растений на приусадебном участке.  Производитель предусмотрел специальный вентиль, с помощью которого можно легко выбрать один из 8 режимов орошения.  Эргономичная ручка и компактные габариты модели повышают комфорт ее эксплуатации.  Пистолет-распылитель можно использовать не только для полива садового участка, но и для чистки мебели и садового инвентаря. Особенности:
        • 8 режимов орошения;
        • Компактные габариты;
        • Функциональность.