Пистолет для полива STURM 3015-01-8ZP
Арт. X19031850212
Характеристики
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Производитель
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Наличие резьбы
|Нет
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Материал
|пластик
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Вес, кг
|0.5
- Пистолет для полива Sturm! 3015-01-8ZP применяется для направленного полива растений на приусадебном участке. Производитель предусмотрел специальный вентиль, с помощью которого можно легко выбрать один из 8 режимов орошения. Эргономичная ручка и компактные габариты модели повышают комфорт ее эксплуатации. Пистолет-распылитель можно использовать не только для полива садового участка, но и для чистки мебели и садового инвентаря. Особенности:
- 8 режимов орошения;
- Компактные габариты;
- Функциональность.