8 режимов орошения;

Компактные габариты;

Функциональность.

Пистолет для полива Sturm! 3015-01-8ZP применяется для направленного полива растений на приусадебном участке. Производитель предусмотрел специальный вентиль, с помощью которого можно легко выбрать один из 8 режимов орошения. Эргономичная ручка и компактные габариты модели повышают комфорт ее эксплуатации. Пистолет-распылитель можно использовать не только для полива садового участка, но и для чистки мебели и садового инвентаря. Особенности: