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Пистолет для полива STURM 8 функций 3015-01-8F
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Фитинги для шлангов и систем полива
    Пистолет для полива STURM 8 функций 3015-01-8F
    Арт. X19031850225
    Пистолет для полива STURM 8 функций 3015-01-8F

      Пистолет для полива STURM 8 функций 3015-01-8F

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850225

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Наличие резьбы
      		Нет
      Материал
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пистолет для полива Sturm! 3015-01-8F предназначен для полива растений и орошения почвы на дачном участке.  Корпус модели изготовлен из экологически чистого пластика. Предусмотрена функция регулировки струи и 8 режимов орошения.  С помощью специального переключателя Вы легко подберете оптимальный режим. Дополнительным плюсом является прорезиненная рукоятка, которая увеличивает комфорт работы садовода. При помощи универсального соединителя, пистолет крепится к шлангу, и его можно совместить со всеми элементами аналогичной системы полива. Особенности:
        • Повышенный функционал;
        • Экологичность;
        • Прорезиненная рукоятка;
        • Совместим с другими элементами системы полива;
        • 8 режимов орошения;
        • Регулировка струи.
        Комплектация
        • Упаковка (блистер)