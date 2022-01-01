Пистолет для полива STURM 8 функций 3015-01-8F
Арт. X19031850225
Характеристики
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Производитель
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Наличие резьбы
|Нет
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Материал
|пластик
- Пистолет для полива Sturm! 3015-01-8F предназначен для полива растений и орошения почвы на дачном участке. Корпус модели изготовлен из экологически чистого пластика. Предусмотрена функция регулировки струи и 8 режимов орошения. С помощью специального переключателя Вы легко подберете оптимальный режим. Дополнительным плюсом является прорезиненная рукоятка, которая увеличивает комфорт работы садовода. При помощи универсального соединителя, пистолет крепится к шлангу, и его можно совместить со всеми элементами аналогичной системы полива. Особенности:
- Повышенный функционал;
- Экологичность;
- Прорезиненная рукоятка;
- Совместим с другими элементами системы полива;
- 8 режимов орошения;
- Регулировка струи.
- Упаковка (блистер)