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Пистолет для полива STURM 8 функций 3015-01-8FC
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Фитинги для шлангов и систем полива
    Пистолет для полива STURM 8 функций 3015-01-8FC
    Арт. X19031850235
    Пистолет для полива STURM 8 функций 3015-01-8FC

      Пистолет для полива STURM 8 функций 3015-01-8FC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850235

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Наличие резьбы
      		Нет
      Материал
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пистолет для полива Sturm! 3015-01-8FC 8 функций орошения (переходник в комплекте) предназначен для полива растений и орошения почвы на дачном участке.
        • Корпус модели изготовлен из экологически чистого пластика. Предусмотрена функция регулировки струи и 8 режимов орошения.
        • С помощью специального переключателя Вы легко подберете оптимальный режим. Дополнительным плюсом является прорезиненная рукоятка, которая увеличивает комфорт работы садовода.
        • При помощи универсального соединителя, пистолет крепится к шлангу, и его можно совместить со всеми элементами аналогичной системы полива.