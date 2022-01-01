Пистолет для полива STURM 8 функций 3015-01-8FC

Корпус модели изготовлен из экологически чистого пластика. Предусмотрена функция регулировки струи и 8 режимов орошения.

С помощью специального переключателя Вы легко подберете оптимальный режим. Дополнительным плюсом является прорезиненная рукоятка, которая увеличивает комфорт работы садовода.

При помощи универсального соединителя, пистолет крепится к шлангу, и его можно совместить со всеми элементами аналогичной системы полива.

Пистолет для полива Sturm! 3015-01-8FC 8 функций орошения (переходник в комплекте) предназначен для полива растений и орошения почвы на дачном участке.