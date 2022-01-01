Пистолет GARDENA для полива

Надежная конструкция;

Простота использования;

Регулируемый расход воды;

Легкая установка;

Наличие фиксатора;

4 режима полива;

Эргономичная рукоять.

Пистолет для полива GARDENA Comfort 08106 благодаря четырем режимам подачи струи может осуществлять полив всего приусадебного участка и различных типов растений, от неприхотливых и до капризных, требующих мелкокапельного полива по типу тумана. При этом, поменяв тип струи можно осуществить качественную очистку садового инструмента, помыть колеса у машины и произвести другие хозяйственные работы. Особенности: