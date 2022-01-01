Пистолет GARDENA для полива
Арт. X19031850194
Характеристики
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Производитель
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Наличие резьбы
|Нет
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Материал
|пластик
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Вес, кг
|0.25
- Пистолет для полива GARDENA Comfort 08106 благодаря четырем режимам подачи струи может осуществлять полив всего приусадебного участка и различных типов растений, от неприхотливых и до капризных, требующих мелкокапельного полива по типу тумана. При этом, поменяв тип струи можно осуществить качественную очистку садового инструмента, помыть колеса у машины и произвести другие хозяйственные работы. Особенности:
- Надежная конструкция;
- Простота использования;
- Регулируемый расход воды;
- Легкая установка;
- Наличие фиксатора;
- 4 режима полива;
- Эргономичная рукоять.