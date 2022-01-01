Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пистолет GARDENA для полива
Найти аналог
Фитинги для шлангов и систем полива
    Пистолет GARDENA для полива
    Арт. X19031850194
    Пистолет GARDENA для полива
    Пистолет GARDENA для полива
      Пистолет GARDENA для полива
      Пистолет GARDENA для полива

      Пистолет GARDENA для полива

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850194

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Наличие резьбы
      		Нет
      Материал
      		пластик
      Вес, кг
      		0.25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пистолет для полива GARDENA Comfort 08106  благодаря четырем режимам подачи струи может осуществлять полив всего приусадебного участка и различных типов растений, от неприхотливых и до капризных, требующих мелкокапельного полива по типу тумана. При этом, поменяв тип струи можно осуществить качественную очистку садового инструмента, помыть колеса у машины и произвести другие хозяйственные работы. Особенности:
        • Надежная конструкция;
        • Простота использования;
        • Регулируемый расход воды;
        • Легкая установка;
        • Наличие фиксатора;
        • 4 режима полива;
        • Эргономичная рукоять.