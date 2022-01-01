Пистолет GARDENA наконечник

Прочная конструкция;

Простота использования;

Регулируемый расход воды;

Легкая установка;

Наличие фиксатора;

Регулируемая струя;

Эргономичная рукоять.

Поливальный пистолет — CLASSIC GARDENA наконечник арт. 08115 – компактный эргономичный распылитель современного дизайна. Наконечник изготовлен из высококачественных пластиковых элементов, прочных и надежных, гарантирующих долгосрочную службу механизма. Материалы устойчивы к действию ультрафиолетовых лучей, перепаду температур и разумным физическим воздействиям. Рукоять выполнена из нескользкого пластика, обеспечивающего надежную фиксацию руки на устройстве без соскальзывания. Конструкция модели класса CLASSIC арт. 08115 легкая, благодаря чему можно производить длительный и комфортный полив, и рука не устанет. На приборе установлен регулятор, при помощи которого можно осуществить либо выход сильной направленной струи, в основном используемой для очистки поверхности от загрязнения, либо более мягкий поток воды, обеспечивающий мелкодисперсный полив по типу дождя. Таким образом, оба режима полива настраиваются довольно просто. Использование насадки — распылителя гарантирует бережное орошение садового, огородного участков без размывания почвы, сохраняя целостность корневой системы поливаемых растений. Напор воды регулируется плавно, существует возможность при необходимости полностью отключить подачу воды. На импульсном курке присутствует фиксатор, который позволяет осуществить длительный непрерывный полив, не утомляющий руку. На основании пистолета — наконечника установлено стандартное штуцерное соединение для крепления к подающему шлангу. Резиновый уплотнитель в виде кольца, установленного на соединителе, обеспечивает плотную состыковку со шлангом и обеспечивает герметичность соединения. В процессе присоединения наконечника к водяному шлангу у пользователя не должно возникнуть никаких трудностей, поскольку нет нужды в использовании дополнительных инструментов, да и особые знания и навыки не требуются. Особенности: