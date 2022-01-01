Пистолет GARDENA распылитель

Благодаря наличию регулятора напора воды существует возможность изменять скорость потока в зависимости от задач пользователя, при необходимости подачу воды можно полностью отключить. Напор воды регулируется плавно. Три режима полива обеспечат разнообразные потребности пользователя. Тип струи можно изменять, выбрав либо жесткую струю, либо душ, или мелкокапельное распыление. Использование направленной струи необходимо в основном для очистки различных поверхностей от загрязнений, а более мягкий поток воды используется непосредственно для полива.

На основании пистолета — распылителя имеется штуцерное соединение стандартного типа для надежного крепления к шлангу, подающему воду. Резиновый кольцо — уплотнитель, установленное на соединителе, обеспечит плотную без протечек состыковку пистолета со шлангом. Монтаж пистолета – распылителя производится довольно легко, использование дополнительных инструментов при этом не требуется, наличие особых знаний и навыков тоже.

Надежная конструкция;

Простота использования;

Регулируемый расход воды;

Легкая установка;

Наличие фиксатора;

Три типа струи;

Эргономичная рукоять.

Пистолет-распылитель Comfort Gardena 08102 представляет собой большую поливальную головку, защищенную от повреждений кольцом – ободом из мягкого пластика, на рукояти в форме пистолета.Особенности: