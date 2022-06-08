Быстросъемный продувочный пистолет Gav 60B 24462

Преимущества

Используется для воздушной продувки и очистки различных поверхностей

Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений

Удлиненная форма сопла позволяет работать в труднодоступных местах

Рапид-соединение ускоряет подключение и отсоединение шланга для подачи сжатого воздуха

Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества

Длительный срок эксплуатации

Продувочный пистолет GAV 60 В 24462 используется для воздушной продувки и очистки различных поверхностей. Расход воздуха варьируется в диапазоне от 0 до 400 литров в минуту. Шланг подачи сжатого воздуха крепится с помощью быстросъёмного соединения, что делает возможным его легкое подключение и отключение. Удлиненное сопло упрощает работу в труднодоступных местах.