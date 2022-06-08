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Быстросъемный продувочный пистолет Gav 60B 24462
5.0
2
Найти аналог
Пистолет продувочный
    Быстросъемный продувочный пистолет Gav 60B 24462
    Арт. X1099025433
    5.0
    2
    Быстросъемный продувочный пистолет Gav 60B 24462
    Быстросъемный продувочный пистолет Gav 60B 24462
    Быстросъемный продувочный пистолет Gav 60B 24462
      Быстросъемный продувочный пистолет Gav 60B 24462
      Быстросъемный продувочный пистолет Gav 60B 24462
      Быстросъемный продувочный пистолет Gav 60B 24462

      Быстросъемный продувочный пистолет Gav 60B 24462

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. X1099025433
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Класс
      		бытовой
      Длина носика, мм
      		200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Продувочный пистолет GAV 60 В 24462 используется для воздушной продувки и очистки различных поверхностей. Расход воздуха варьируется в диапазоне от 0 до 400 литров в минуту. Шланг подачи сжатого воздуха крепится с помощью быстросъёмного соединения, что делает возможным его легкое подключение и отключение. Удлиненное сопло упрощает работу в труднодоступных местах.

        Преимущества

        • Используется для воздушной продувки и очистки различных поверхностей
        • Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений
        • Удлиненная форма сопла позволяет работать в труднодоступных местах
        • Рапид-соединение ускоряет подключение и отсоединение шланга для подачи сжатого воздуха
        • Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
        • Длительный срок эксплуатации