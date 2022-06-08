Быстросъемный продувочный пистолет Gav 60B 24462
Арт. X1099025433
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Класс
|бытовой
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Длина носика, мм
|200
- Продувочный пистолет GAV 60 В 24462 используется для воздушной продувки и очистки различных поверхностей. Расход воздуха варьируется в диапазоне от 0 до 400 литров в минуту. Шланг подачи сжатого воздуха крепится с помощью быстросъёмного соединения, что делает возможным его легкое подключение и отключение. Удлиненное сопло упрощает работу в труднодоступных местах.
Преимущества
- Используется для воздушной продувки и очистки различных поверхностей
- Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений
- Удлиненная форма сопла позволяет работать в труднодоступных местах
- Рапид-соединение ускоряет подключение и отсоединение шланга для подачи сжатого воздуха
- Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
- Длительный срок эксплуатации