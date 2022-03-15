Запасной пистолет для моек высокого давления Karcher 2.641-959

Преимущества

Удобство в использовании

Надежность

Пистолет Karcher 2.641-959.0 используется с мойками высокого давления. Он подойдет для применения с моделями K2-K7. Важно, чтобы крепление шланга осуществлялось с использованием зажима. Пистолет Karcher 2.641-959.0 обладает продуманной конструкцией. Данное изделие идеально лежит в ладони, обеспечивается максимальная комфортность его использования. Для подачи струи предусмотрена простая кнопка. Для повышения безопасности пистолета реализована защита от детей, установлен предохранитель. Используемое байонетное соединение гарантирует простую и надежную фиксацию. Изготовление пистолета происходит из прочных материалов, применяется проверенный пластик и металл. Данное изделие позволит легко отмывать любые поверхности. Оно прослужит в течение продолжительного времени, долго не придется задумываться о замене пистолета и покупке иного аксессуара.