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Запасной пистолет для моек высокого давления Karcher 2.641-959
5.0
2
Найти аналог
Пистолеты для моек высокого давления
    Запасной пистолет для моек высокого давления Karcher 2.641-959
    Арт. X13150440
    5.0
    2
    Запасной пистолет для моек высокого давления Karcher 2.641-959
    Запасной пистолет для моек высокого давления Karcher 2.641-959
      Запасной пистолет для моек высокого давления Karcher 2.641-959
      Запасной пистолет для моек высокого давления Karcher 2.641-959

      Запасной пистолет для моек высокого давления Karcher 2.641-959

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13150440
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пистолет
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пистолет Karcher 2.641-959.0 используется с мойками высокого давления. Он подойдет для применения с моделями K2-K7. Важно, чтобы крепление шланга осуществлялось с использованием зажима. Пистолет Karcher 2.641-959.0 обладает продуманной конструкцией. Данное изделие идеально лежит в ладони, обеспечивается максимальная комфортность его использования. Для подачи струи предусмотрена простая кнопка. Для повышения безопасности пистолета реализована защита от детей, установлен предохранитель. Используемое байонетное соединение гарантирует простую и надежную фиксацию. Изготовление пистолета происходит из прочных материалов, применяется проверенный пластик и металл. Данное изделие позволит легко отмывать любые поверхности. Оно прослужит в течение продолжительного времени, долго не придется задумываться о замене пистолета и покупке иного аксессуара.

        Преимущества

        • Удобство в использовании
        • Надежность