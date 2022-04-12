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Запасной пистолет с мягкой рукояткой Karcher 2.642-172
5.0
2
Найти аналог
Пистолеты для моек высокого давления
    Запасной пистолет с мягкой рукояткой Karcher 2.642-172
    Арт. X13150482
    5.0
    2
    Запасной пистолет с мягкой рукояткой Karcher 2.642-172

      Запасной пистолет с мягкой рукояткой Karcher 2.642-172

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13150482
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пистолет
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пистолет "Best" Karcher 2.642-172 используется с бытовыми мойками высокого давления Karcher класса K 2 - K 7. Предназначен для контроля подачи воды. Изготовлен из высококачественных материалов, на ручке имеет накладки из мягкой резины, которые обеспечивают удобство в работе. Имеет быстродействующий разъем Quick Connect для подключения шланга высокого давления.

        Преимущества

        • Легкая замена пистолета высокого давления. Система Quick Connect для соединения пистолета и шланга высокого давления
        • Легкое применение чистящего средства
        • Лучшая управляемость
        • Пистолет с предохранителем
        • Позволяет подключать все аксессуары Керхер
        • Система Quick Connect для соедениения пистолета и шланга высокого давления
        • Улучшенное грязеотделение
        • Байонетное соединение позволяет подключать все аксессуары Керхер
        • Резиновая накладка
        • Использование чистящего средства с помощью подачи под низким давлением
        • Защита от детей. Пистолет с предохранителем