Запасной пистолет с мягкой рукояткой Karcher 2.642-172

Преимущества

Легкая замена пистолета высокого давления. Система Quick Connect для соединения пистолета и шланга высокого давления

Легкое применение чистящего средства

Лучшая управляемость

Пистолет с предохранителем

Позволяет подключать все аксессуары Керхер

Система Quick Connect для соедениения пистолета и шланга высокого давления

Улучшенное грязеотделение

Байонетное соединение позволяет подключать все аксессуары Керхер

Резиновая накладка

Использование чистящего средства с помощью подачи под низким давлением

Защита от детей. Пистолет с предохранителем

Пистолет "Best" Karcher 2.642-172 используется с бытовыми мойками высокого давления Karcher класса K 2 - K 7. Предназначен для контроля подачи воды. Изготовлен из высококачественных материалов, на ручке имеет накладки из мягкой резины, которые обеспечивают удобство в работе. Имеет быстродействующий разъем Quick Connect для подключения шланга высокого давления.