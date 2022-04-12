Запасной пистолет с мягкой рукояткой Karcher 2.642-172
Арт. X13150482
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|пистолет
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Количество предметов, шт
|1
- Пистолет "Best" Karcher 2.642-172 используется с бытовыми мойками высокого давления Karcher класса K 2 - K 7. Предназначен для контроля подачи воды. Изготовлен из высококачественных материалов, на ручке имеет накладки из мягкой резины, которые обеспечивают удобство в работе. Имеет быстродействующий разъем Quick Connect для подключения шланга высокого давления.
Преимущества
- Легкая замена пистолета высокого давления. Система Quick Connect для соединения пистолета и шланга высокого давления
- Легкое применение чистящего средства
- Лучшая управляемость
- Пистолет с предохранителем
- Позволяет подключать все аксессуары Керхер
- Система Quick Connect для соедениения пистолета и шланга высокого давления
- Улучшенное грязеотделение
- Байонетное соединение позволяет подключать все аксессуары Керхер
- Резиновая накладка
- Использование чистящего средства с помощью подачи под низким давлением
- Защита от детей. Пистолет с предохранителем