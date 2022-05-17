Клеевой термопистолет Elitech ПКЛ 2013
Арт. X13172138
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность клеевого пистолета, Вт
|200
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Производительность, г/мин
|13
- Термопистолет клеевой ELITECH ПКЛ 2013 предназначен для быстрого склеивания и фиксации чистых, сухих и обезжиренных материалов (дерево, пластмасса, картон, стекло, керамика, камень, ткани, пробка, кожа, металл) термоплавким клеем. Эргономичная рукоятка и широкая клавиша подачи клея для продолжительной работы без переутомления.
Преимущества
- Время нагрева не превышает 5-ти минут
- Поддерживание температуры клея на одном уровне
- Широкий курок удобно нажимать при любом хвате рукоятки
- Направляющая стержня термоклея удобно просматривается благодаря прозрачному окошку
- Во время длительных или коротких перерывов проволочная скоба обеспечивают пистолету устойчивость
- Наконечник позволяет точно и аккуратно наносить клей на обрабатываемую поверхность