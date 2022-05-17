Клеевой термопистолет Elitech ПКЛ 2013

Преимущества

Время нагрева не превышает 5-ти минут

Поддерживание температуры клея на одном уровне

Широкий курок удобно нажимать при любом хвате рукоятки

Направляющая стержня термоклея удобно просматривается благодаря прозрачному окошку

Во время длительных или коротких перерывов проволочная скоба обеспечивают пистолету устойчивость

Наконечник позволяет точно и аккуратно наносить клей на обрабатываемую поверхность



Термопистолет клеевой ELITECH ПКЛ 2013 предназначен для быстрого склеивания и фиксации чистых, сухих и обезжиренных материалов (дерево, пластмасса, картон, стекло, керамика, камень, ткани, пробка, кожа, металл) термоплавким клеем. Эргономичная рукоятка и широкая клавиша подачи клея для продолжительной работы без переутомления.