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Клеевой термопистолет Elitech ПКЛ 2013
5.0
2
Найти аналог
Клеевые термопистолеты
    Клеевой термопистолет Elitech ПКЛ 2013
    Арт. X13172138
    5.0
    2
    Клеевой термопистолет Elitech ПКЛ 2013
    Клеевой термопистолет Elitech ПКЛ 2013
    Клеевой термопистолет Elitech ПКЛ 2013
    Клеевой термопистолет Elitech ПКЛ 2013
      Клеевой термопистолет Elitech ПКЛ 2013
      Клеевой термопистолет Elitech ПКЛ 2013
      Клеевой термопистолет Elitech ПКЛ 2013
      Клеевой термопистолет Elitech ПКЛ 2013

      Клеевой термопистолет Elitech ПКЛ 2013

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13172138
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Elitech
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность клеевого пистолета, Вт
      		200
      Производительность, г/мин
      		13
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Термопистолет клеевой ELITECH ПКЛ 2013 предназначен для быстрого склеивания и фиксации чистых, сухих и обезжиренных материалов (дерево, пластмасса, картон, стекло, керамика, камень, ткани, пробка, кожа, металл) термоплавким клеем. Эргономичная рукоятка и широкая клавиша подачи клея для продолжительной работы без переутомления.

        Преимущества

        • Время нагрева не превышает 5-ти минут
        • Поддерживание температуры клея на одном уровне
        • Широкий курок удобно нажимать при любом хвате рукоятки
        • Направляющая стержня термоклея удобно просматривается благодаря прозрачному окошку
        • Во время длительных или коротких перерывов проволочная скоба обеспечивают пистолету устойчивость
        • Наконечник позволяет точно и аккуратно наносить клей на обрабатываемую поверхность