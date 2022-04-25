Клеевой термопистолет Sturm GG2470C1

Термопистолет Sturm GG2470C1 это удобный во всех смыслах инструмент для работы с синтетическим клеем. Длинное прорезиненное сопло не только позволяет склеивать детали в узком или не доступном обычным инструментам пространстве, но и не позволяет клею прилепляться и загрязнять пистолет. Использовать паяльный пистолет Sturm без труда может даже неподготовленный пользователь: подача клея из стержня производится при нажатии на курок, нагрев клеевого состава пистолетом осуществляется с помощью обычной электросети, а при перерыве или окончании работы инструмент можно оставить на столе, установив его на откидную скобовидную опору. Нагревается пистолет не более чем за семь минут, что очень практично для быстрой склейки. Sturm GG2470C1 купить можно для склеивания пластмассы, бумаги, картона, древесины, искусственной кожи и различных тканей, а также тонкие пласты стекла, металла и небольших каменных деталей.

Преимущества клеевого пистолета Sturm GG2470C1:

Быстрый нагрев клея;

Безопасность в работе;

Удобство применения;

Клей не налипает на сопло;

Склеивает любые материалы;

Подходит как для профессиональной работы, так и для творчества.

Комплектация: