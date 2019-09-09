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Пистолет для монтажной пены Matrix 88669
5.0
1
1 635 ₽
1 990 ₽
Пистолеты для монтажной пены
    Пистолет для монтажной пены Matrix 88669
    Арт. Х130833120
    5.0
    1
    Пистолет для монтажной пены Matrix 88669
    Пистолет для монтажной пены Matrix 88669
    Пистолет для монтажной пены Matrix 88669
    Пистолет для монтажной пены Matrix 88669
    Пистолет для монтажной пены Matrix 88669
    Пистолет для монтажной пены Matrix 88669
      Пистолет для монтажной пены Matrix 88669
      Пистолет для монтажной пены Matrix 88669
      Пистолет для монтажной пены Matrix 88669
      Пистолет для монтажной пены Matrix 88669
      Пистолет для монтажной пены Matrix 88669
      Пистолет для монтажной пены Matrix 88669

      Пистолет для монтажной пены Matrix 88669

      • -355 ₽
      1 635 ₽
      1 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130833120
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Подходит для
      		для монтажной пены
      Материал рукояти
      		полипропилен
      Все характеристики
      • -355 ₽
      1 635 ₽
      1 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пистолет для монтажной пены MATRIX 88669 используется при ремонтно-отделочных работах для заполнения пустот, оставшихся после монтажа оконных и дверных проемов. Он имеет длинный стержень, благодаря которому можно работать в труднодоступных местах. Корпус инструмента выполнен из металла и имеет двухслойное тефлоновое покрытие, препятствующее налипанию пены. Двухкомпонентная рукоятка удобно лежит в руке, обеспечивая надежный захват.

        Преимущества

        • Профессиональный пистолет с тефлоновым покрытием применяется для нанесения монтажной пены
        • Незаменим при установке окон, дверей, кровли и прочих строительных конструкций, для работы в труднодоступных местах, соединений труб со стенами, при установке рубильников, выключателей и кондиционеров
        • Металлический корпус имеет двухслойное высококачественное тефлоновое покрытие, препятствующее прилипанию пены
        • Благодаря возможности регулировать поток пены, пистолет идеально подходит для точного, быстрого и безопасного заполнения щелей и пустот