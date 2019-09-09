Пистолет для монтажной пены Matrix 88669
Арт. Х130833120
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Подходит для
|для монтажной пены
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Материал рукояти
|полипропилен
- Пистолет для монтажной пены MATRIX 88669 используется при ремонтно-отделочных работах для заполнения пустот, оставшихся после монтажа оконных и дверных проемов. Он имеет длинный стержень, благодаря которому можно работать в труднодоступных местах. Корпус инструмента выполнен из металла и имеет двухслойное тефлоновое покрытие, препятствующее налипанию пены. Двухкомпонентная рукоятка удобно лежит в руке, обеспечивая надежный захват.
Преимущества
- Профессиональный пистолет с тефлоновым покрытием применяется для нанесения монтажной пены
- Незаменим при установке окон, дверей, кровли и прочих строительных конструкций, для работы в труднодоступных местах, соединений труб со стенами, при установке рубильников, выключателей и кондиционеров
- Металлический корпус имеет двухслойное высококачественное тефлоновое покрытие, препятствующее прилипанию пены
- Благодаря возможности регулировать поток пены, пистолет идеально подходит для точного, быстрого и безопасного заполнения щелей и пустот