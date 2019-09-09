Преимущества

Пистолет для монтажной пены MATRIX 88669 используется при ремонтно-отделочных работах для заполнения пустот, оставшихся после монтажа оконных и дверных проемов. Он имеет длинный стержень, благодаря которому можно работать в труднодоступных местах. Корпус инструмента выполнен из металла и имеет двухслойное тефлоновое покрытие, препятствующее налипанию пены. Двухкомпонентная рукоятка удобно лежит в руке, обеспечивая надежный захват.