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Пневматический моечный пистолет Matrix 57340
5.0
2
Найти аналог
Пневмопистолеты моющие
    Пневматический моечный пистолет Matrix 57340
    Арт. X1099025428
    5.0
    2
    Пневматический моечный пистолет Matrix 57340
    Пневматический моечный пистолет Matrix 57340
    Пневматический моечный пистолет Matrix 57340
    Пневматический моечный пистолет Matrix 57340
    Пневматический моечный пистолет Matrix 57340
      Пневматический моечный пистолет Matrix 57340
      Пневматический моечный пистолет Matrix 57340
      Пневматический моечный пистолет Matrix 57340
      Пневматический моечный пистолет Matrix 57340
      Пневматический моечный пистолет Matrix 57340

      Пневматический моечный пистолет Matrix 57340

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1099025428
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		395х115х200
      Класс
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пневматический моечный пистолет MATRIX 57340 предназначен для чистки различных поверхностей от загрязнений. Длинное узкое сопло позволяет работать в труднодоступных местах. Благодаря принципу работы на сжатом воздухе пистолет имеет высокий рабочий ресурс и способен непрерывно работать в течение продолжительного времени.

        Преимущества

        • Удлиненное сопло - для работы в труднодоступных местах
        • Малый вес пневматического моечного пистолета MATRIX 57340 позволяет комфортно работать в течение длительного времени
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса