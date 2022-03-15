Преимущества

Удлиненное сопло - для работы в труднодоступных местах

Малый вес пневматического моечного пистолета MATRIX 57340 позволяет комфортно работать в течение длительного времени

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса

Пневматический моечный пистолет MATRIX 57340 предназначен для чистки различных поверхностей от загрязнений. Длинное узкое сопло позволяет работать в труднодоступных местах. Благодаря принципу работы на сжатом воздухе пистолет имеет высокий рабочий ресурс и способен непрерывно работать в течение продолжительного времени.