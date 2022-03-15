Пневматический моечный пистолет Matrix 57340
Арт. X1099025428
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|395х115х200
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Класс
|бытовой
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- Пневматический моечный пистолет MATRIX 57340 предназначен для чистки различных поверхностей от загрязнений. Длинное узкое сопло позволяет работать в труднодоступных местах. Благодаря принципу работы на сжатом воздухе пистолет имеет высокий рабочий ресурс и способен непрерывно работать в течение продолжительного времени.
Преимущества
- Удлиненное сопло - для работы в труднодоступных местах
- Малый вес пневматического моечного пистолета MATRIX 57340 позволяет комфортно работать в течение длительного времени
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса