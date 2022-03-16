Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Наконечник-распылитель Gardena Classic 18301-2000000
5.0
2
Найти аналог
Распылители
    Наконечник-распылитель Gardena Classic 18301-2000000
    Арт. X19031850309
    5.0
    2
    Наконечник-распылитель Gardena Classic 18301-2000000
    Наконечник-распылитель Gardena Classic 18301-2000000
    Наконечник-распылитель Gardena Classic 18301-2000000
      Наконечник-распылитель Gardena Classic 18301-2000000
      Наконечник-распылитель Gardena Classic 18301-2000000
      Наконечник-распылитель Gardena Classic 18301-2000000

      Наконечник-распылитель Gardena Classic 18301-2000000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850309
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пистолет-наконечник для полива Classic Gardena 18301-20.000.00 - принадлежность для качественного полива садового участка. Предусмотрена регулировка струи воды от направленного до мягкого распыления. Насадка имеет компактные размеры и эргономичную рукоятку, благодаря чему легко удерживается в руке. Новая функция "Защита от мороза" предохраняет наконечник от повреждения при наступлении холодов.