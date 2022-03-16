Наконечник-распылитель Gardena Classic 18301-2000000
Арт. X19031850309
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
- Пистолет-наконечник для полива Classic Gardena 18301-20.000.00 - принадлежность для качественного полива садового участка. Предусмотрена регулировка струи воды от направленного до мягкого распыления. Насадка имеет компактные размеры и эргономичную рукоятку, благодаря чему легко удерживается в руке. Новая функция "Защита от мороза" предохраняет наконечник от повреждения при наступлении холодов.