Наконечник-распылитель Gardena Classic 18301-2000000

Пистолет-наконечник для полива Classic Gardena 18301-20.000.00 - принадлежность для качественного полива садового участка. Предусмотрена регулировка струи воды от направленного до мягкого распыления. Насадка имеет компактные размеры и эргономичную рукоятку, благодаря чему легко удерживается в руке. Новая функция "Защита от мороза" предохраняет наконечник от повреждения при наступлении холодов.