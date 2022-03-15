Пистолет-наконечник Gardena 08101-2000000
Арт. X19031850192
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
- Поливальный пистолет — наконечник GARDENA 08101 – распылитель класса PREMIUM – эргономичный инструмент современного дизайна, обеспечит более легкий и комфортный полив приусадебного участка, и, в частности, прихотливых растений, а также поможет произвести уборочные работы придомовой территории, чистку от загрязнений хозяйственного инвентаря.
Преимущества:
- Надежная конструкция;
- Простота использования;
- Регулируемый расход воды;
- Легкая установка;
- Наличие фиксатора;
- Регулируемая струя;
- Эргономичная рукоять.