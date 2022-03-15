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Пистолет-наконечник Gardena 08101-2000000
5.0
2
Найти аналог
Распылители
    Пистолет-наконечник Gardena 08101-2000000
    Арт. X19031850192
    5.0
    2
    Пистолет-наконечник Gardena 08101-2000000
    Пистолет-наконечник Gardena 08101-2000000
      Пистолет-наконечник Gardena 08101-2000000
      Пистолет-наконечник Gardena 08101-2000000

      Пистолет-наконечник Gardena 08101-2000000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850192
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Поливальный пистолет — наконечник GARDENA 08101 – распылитель класса PREMIUM – эргономичный инструмент современного дизайна, обеспечит более легкий и комфортный полив приусадебного участка, и, в частности, прихотливых растений, а также поможет произвести уборочные работы придомовой территории, чистку от загрязнений хозяйственного инвентаря. 

        Преимущества:

        • Надежная конструкция;
        • Простота использования;
        • Регулируемый расход воды;
        • Легкая установка;
        • Наличие фиксатора;
        • Регулируемая струя;
        • Эргономичная рукоять.