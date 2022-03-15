Пистолет-наконечник Gardena 08101-2000000

Преимущества:

Надежная конструкция;

Простота использования;

Регулируемый расход воды;

Легкая установка;

Наличие фиксатора;

Регулируемая струя;

Эргономичная рукоять.

Поливальный пистолет — наконечник GARDENA 08101 – распылитель класса PREMIUM – эргономичный инструмент современного дизайна, обеспечит более легкий и комфортный полив приусадебного участка, и, в частности, прихотливых растений, а также поможет произвести уборочные работы придомовой территории, чистку от загрязнений хозяйственного инвентаря.