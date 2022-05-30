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Пескоструйный пистолет Garage 166A 244661
5.0
3
Найти аналог
Пескоструйные пистолеты для компрессоров
    Пескоструйный пистолет Garage 166A 244661
    Арт. Ю00000019924
    5.0
    3

      Пескоструйный пистолет Garage 166A 244661

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000019924
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Garage
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пескоструйный пистолет GAV 166 А 24466 предназначен для обработки и зачистки различных поверхностей. Модель оснащена нижним бачком, благодаря чему повышается мобильность - нет необходимости носить за собой резервуар с расходным материалом. И корпус, и бачок изготовлены из металла, что значительно повышает их ударостойкость, и, как следствие, срок службы. Рабочее давление составляет 6-8 атм.

        Преимущества 

        • Быстросъёмное соединение
        • Объем бачка: 1000 мл
        • Используется для обработки и зачистки различных поверхностей
        • Крючок для хранения в подвешенном состоянии
        • Внушительный рабочий ресурс
        • Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений
        • Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
        • Длительный срок эксплуатации