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Пескоструйный пистолет Fubag 110115
5.0
2
1 250 ₽
Пескоструйные пистолеты для компрессоров
    Пескоструйный пистолет Fubag 110115
    Арт. X1663121
    5.0
    2
    Пескоструйный пистолет Fubag 110115
    Пескоструйный пистолет Fubag 110115
    Пескоструйный пистолет Fubag 110115
      Пескоструйный пистолет Fubag 110115
      Пескоструйный пистолет Fubag 110115
      Пескоструйный пистолет Fubag 110115

      Пескоструйный пистолет Fubag 110115

      1 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1663121
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Подача абразива
      		встроенный бак
      Класс
      		профессиональный
      Все характеристики
      1 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Купить пескоструйный пневмопистолет FUBAG SBG 142 3 5 110115 стоит для очищения металлической поверхности от ржавчины, или шлифовки деревянных и каменных заготовок. Пневмопистолет FUBAG 110115 представляет собой небольшое устройство, подключаемое к источнику сжатого воздуха. За счет нагнетаемого воздушного потока пистолет выпускает из своего бака абразивное вещество, чаще всего - песок. Абразив, попадая на поверхность, счищает сухие загрязнения и избавляет ее от неровностей. Пескоструйный пистолет FUBAG 110115 используют при подготовке материалов к покрытию лаком или краской.

        Преимущества

        • Компактный
        • Удобный
        • Эффективный