Купить пескоструйный пневмопистолет FUBAG SBG 142 3 5 110115 стоит для очищения металлической поверхности от ржавчины, или шлифовки деревянных и каменных заготовок. Пневмопистолет FUBAG 110115 представляет собой небольшое устройство, подключаемое к источнику сжатого воздуха. За счет нагнетаемого воздушного потока пистолет выпускает из своего бака абразивное вещество, чаще всего - песок. Абразив, попадая на поверхность, счищает сухие загрязнения и избавляет ее от неровностей. Пескоструйный пистолет FUBAG 110115 используют при подготовке материалов к покрытию лаком или краской.

Преимущества