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Пескоструйный пистолет со шлангом Fubag 110116
5.0
2
840 ₽
Пескоструйные пистолеты для компрессоров
    Пескоструйный пистолет со шлангом Fubag 110116
    Арт. X1099025463
    5.0
    2
    Пескоструйный пистолет со шлангом Fubag 110116
    Пескоструйный пистолет со шлангом Fubag 110116
    Пескоструйный пистолет со шлангом Fubag 110116
      Пескоструйный пистолет со шлангом Fubag 110116
      Пескоструйный пистолет со шлангом Fubag 110116
      Пескоструйный пистолет со шлангом Fubag 110116

      Пескоструйный пистолет со шлангом Fubag 110116

      840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1099025463
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс
      		профессиональный
      Диаметр сопла, мм
      		10
      Все характеристики
      840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пескоструйный пистолет FUBAG 110116 - пневматический инструмент, который используется для очищения поверхности. Применяется для несложной работы. Купить FUBAG 110116 можно для счищения лакокрасочного покрытия, ржавчины, сухой грязи, битума, нагара. Пистолет работает от сжатого воздуха, поэтому характеризуется экономичностью и пожаробезопасностью. Оснащен шлангом – для соединения с емкостью, наполненной песком. Подключается к воздушному компрессору или баллону. Пистолет имеет малый вес, удобно ложится в руке. Пескоструйный аппарат может счищать старую краску с металла, очищать от плесени и мха фасады зданий, обрабатывать стены перед покрытием штукатуркой, удалять с конструкций подтеки цемента.

        Преимущества

        • Имеет много вариантов применения
        • Оснащен выносным шлангом
        • Простой в применении
        • Компактный
        • Долговечный