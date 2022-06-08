Пескоструйный пистолет со шлангом Fubag 110116

Пескоструйный пистолет FUBAG 110116 - пневматический инструмент, который используется для очищения поверхности. Применяется для несложной работы. Купить FUBAG 110116 можно для счищения лакокрасочного покрытия, ржавчины, сухой грязи, битума, нагара. Пистолет работает от сжатого воздуха, поэтому характеризуется экономичностью и пожаробезопасностью. Оснащен шлангом – для соединения с емкостью, наполненной песком. Подключается к воздушному компрессору или баллону. Пистолет имеет малый вес, удобно ложится в руке. Пескоструйный аппарат может счищать старую краску с металла, очищать от плесени и мха фасады зданий, обрабатывать стены перед покрытием штукатуркой, удалять с конструкций подтеки цемента.

Преимущества