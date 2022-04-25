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Пистолет пескоструйный GAV 166В, со шлангом
4.5
2
Найти аналог
Пескоструйные пистолеты для компрессоров
    Пистолет пескоструйный GAV 166В, со шлангом
    Арт. 80196
    4.5
    2
    Пистолет пескоструйный GAV 166В, со шлангом
    Пистолет пескоструйный GAV 166В, со шлангом
      Пистолет пескоструйный GAV 166В, со шлангом
      Пистолет пескоструйный GAV 166В, со шлангом

      Пистолет пескоструйный GAV 166В, со шлангом

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 80196
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Подача абразива
      		трубка
      Класс
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пескоструйный пистолет GAV 166 В 26560 используется для обработки и зачистки различных поверхностей. Он снабжен рапид соединением, что позволяет подключать и снимать шланг для подачи воздуха гораздо быстрее, чем при других типах соединений. Максимальное рабочее давление, с которым работает модель, составляет 8 атмосфер, что обеспечивает высокую производительность.

        Преимущества

        • Удобная форма корпуса имеет округлые края, рука не натирается
        • Имеется крючок для хранения инструмента в подвешенном состоянии
        • Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества