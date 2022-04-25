Пистолет пескоструйный GAV 166В, со шлангом

Преимущества

Удобная форма корпуса имеет округлые края, рука не натирается

Имеется крючок для хранения инструмента в подвешенном состоянии

Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества

Пескоструйный пистолет GAV 166 В 26560 используется для обработки и зачистки различных поверхностей. Он снабжен рапид соединением, что позволяет подключать и снимать шланг для подачи воздуха гораздо быстрее, чем при других типах соединений. Максимальное рабочее давление, с которым работает модель, составляет 8 атмосфер, что обеспечивает высокую производительность.