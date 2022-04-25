Пистолет продувочный Gav 60A бс
Арт. 77777X80126
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Класс
|профессиональный
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Расход воздуха, л/мин
|400
- Пистолет GAV 60 А 24461 используется для воздушной продувки и очистки различных поверхностей. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, благодаря чему срок службы пистолета выше. Диаметр шланга - 10 мм. Производительность компрессора - 500 л/мин.
Преимущества
- Шланг подачи сжатого воздуха крепится с помощью быстросъемного соединения
- Малый вес за счет отсутствия двигателя
- Корпус из алюминиевого сплава - для долгого срока службы продувочного пистолета GAV 60 А с быстросъемным соединением 24461
- Внушительный рабочий ресурс
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса