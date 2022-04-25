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Пистолет продувочный Gav 60A бс
5.0
2
Найти аналог
Пистолет продувочный
    Пистолет продувочный Gav 60A бс
    Арт. 77777X80126
    5.0
    2
    Пистолет продувочный Gav 60A бс

      Пистолет продувочный Gav 60A бс

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. 77777X80126
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Класс
      		профессиональный
      Расход воздуха, л/мин
      		400
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пистолет GAV 60 А 24461 используется для воздушной продувки и очистки различных поверхностей. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, благодаря чему срок службы пистолета выше. Диаметр шланга - 10 мм. Производительность компрессора - 500 л/мин.

        Преимущества

        • Шланг подачи сжатого воздуха крепится с помощью быстросъемного соединения
        • Малый вес за счет отсутствия двигателя
        • Корпус из алюминиевого сплава - для долгого срока службы продувочного пистолета GAV 60 А с быстросъемным соединением 24461
        • Внушительный рабочий ресурс
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса