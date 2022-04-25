Пистолет продувочный Gav 60A бс

Преимущества

Шланг подачи сжатого воздуха крепится с помощью быстросъемного соединения

Малый вес за счет отсутствия двигателя

Корпус из алюминиевого сплава - для долгого срока службы продувочного пистолета GAV 60 А с быстросъемным соединением 24461

Внушительный рабочий ресурс

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса

Пистолет GAV 60 А 24461 используется для воздушной продувки и очистки различных поверхностей. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, благодаря чему срок службы пистолета выше. Диаметр шланга - 10 мм. Производительность компрессора - 500 л/мин.