Пистолет продувочный Gav 60AP profi

Преимущества

Используется для воздушной продувки и очистки различных поверхностей

Удобная форма корпуса имеет округлые края, рука не натирается и не соскальзывает

Длинное тонкое сопло позволяет работать в труднодоступных местах

Корпус из ударопрочного пластика обладает отличной устойчивостью к ударам и падениям

Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества

Длительный срок эксплуатации

Продувочный пистолет GAV 60 AР PROFI 6801 представляет собой профессиональный инструмент для воздушной продувки и очистки различных поверхностей. Скорость подачи воздуха регулируется в диапазоне от 0 до 300 литров в минуту усилием нажатия на клавишу пуска. Тонкое длинное сопло упрощает работу в узких щелях, отверстиях малого диаметра и прочих труднодоступных местах.