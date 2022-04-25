Пистолет продувочный Gav 60AP profi
Арт. 80165
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Габариты, мм
|210x210x30
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Класс
|профессиональный
- Продувочный пистолет GAV 60 AР PROFI 6801 представляет собой профессиональный инструмент для воздушной продувки и очистки различных поверхностей. Скорость подачи воздуха регулируется в диапазоне от 0 до 300 литров в минуту усилием нажатия на клавишу пуска. Тонкое длинное сопло упрощает работу в узких щелях, отверстиях малого диаметра и прочих труднодоступных местах.
Преимущества
- Используется для воздушной продувки и очистки различных поверхностей
- Удобная форма корпуса имеет округлые края, рука не натирается и не соскальзывает
- Длинное тонкое сопло позволяет работать в труднодоступных местах
- Корпус из ударопрочного пластика обладает отличной устойчивостью к ударам и падениям
- Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
- Длительный срок эксплуатации