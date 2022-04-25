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Пистолет продувочный Gav 60AP profi
5.0
2
Найти аналог
Пистолет продувочный
    Пистолет продувочный Gav 60AP profi
    Арт. 80165
    5.0
    2
    Пистолет продувочный Gav 60AP profi

      Пистолет продувочный Gav 60AP profi

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 80165
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Габариты, мм
      		210x210x30
      Класс
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Продувочный пистолет GAV 60 AР PROFI 6801 представляет собой профессиональный инструмент для воздушной продувки и очистки различных поверхностей. Скорость подачи воздуха регулируется в диапазоне от 0 до 300 литров в минуту усилием нажатия на клавишу пуска. Тонкое длинное сопло упрощает работу в узких щелях, отверстиях малого диаметра и прочих труднодоступных местах.

        Преимущества

        • Используется для воздушной продувки и очистки различных поверхностей
        • Удобная форма корпуса имеет округлые края, рука не натирается и не соскальзывает
        • Длинное тонкое сопло позволяет работать в труднодоступных местах
        • Корпус из ударопрочного пластика обладает отличной устойчивостью к ударам и падениям
        • Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
        • Длительный срок эксплуатации