Пистолет продувочный Matrix 57332 135 мм

Преимущества

Работа от сжатого воздуха

Малый вес

Универсальность применения

Компактность

Простота эксплуатации

Удлиненное сопло

Безопасность

Пистолет продувочный MATRIX 57332 – оборудование, без которого не обойтись в автосервисе, на стройке, во время домашнего ремонта и в саду. Пистолет присоединяется к компрессору и продувает небольшие отверстия от грязи, пыли, плесени. Его можно использовать для очистки шланга, деталей автомобиля, монтажных стыков. Пистолет легко использовать: он имеет небольшой корпус с курковым выключателем и удлиненное сопло. Небольшой диаметр сопла позволяет применять пистолет в труднодоступных местах. Работа от сжатого воздуха повышает пожаробезопасность оборудования. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить пистолет продувочный MATRIX 57332 в один клик.