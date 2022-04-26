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Пистолет продувочный Matrix 57332 135 мм
4.7
3
360 ₽
480 ₽
Пистолет продувочный
    Пистолет продувочный Matrix 57332 135 мм
    Арт. X1099025426
    4.7
    3
    Пистолет продувочный Matrix 57332 135 мм
    Пистолет продувочный Matrix 57332 135 мм
    Пистолет продувочный Matrix 57332 135 мм
      Пистолет продувочный Matrix 57332 135 мм
      Пистолет продувочный Matrix 57332 135 мм
      Пистолет продувочный Matrix 57332 135 мм

      Пистолет продувочный Matrix 57332 135 мм

      • -120 ₽
      360 ₽
      480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1099025426
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		280х150х20
      Класс
      		профессиональный
      Все характеристики
      • -120 ₽
      360 ₽
      480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пистолет продувочный MATRIX 57332 – оборудование, без которого не обойтись в автосервисе, на стройке, во время домашнего ремонта и в саду. Пистолет присоединяется к компрессору и продувает небольшие отверстия от грязи, пыли, плесени. Его можно использовать для очистки шланга, деталей автомобиля, монтажных стыков. Пистолет легко использовать: он имеет небольшой корпус с курковым выключателем и удлиненное сопло. Небольшой диаметр сопла позволяет применять пистолет в труднодоступных местах. Работа от сжатого воздуха повышает пожаробезопасность оборудования. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить пистолет продувочный MATRIX 57332 в один клик.

        Преимущества

        • Работа от сжатого воздуха
        • Малый вес
        • Универсальность применения
        • Компактность
        • Простота эксплуатации
        • Удлиненное сопло
        • Безопасность