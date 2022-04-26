Пистолет продувочный Matrix 57332 135 мм
Арт. X1099025426
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|280х150х20
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Класс
|профессиональный
- Пистолет продувочный MATRIX 57332 – оборудование, без которого не обойтись в автосервисе, на стройке, во время домашнего ремонта и в саду. Пистолет присоединяется к компрессору и продувает небольшие отверстия от грязи, пыли, плесени. Его можно использовать для очистки шланга, деталей автомобиля, монтажных стыков. Пистолет легко использовать: он имеет небольшой корпус с курковым выключателем и удлиненное сопло. Небольшой диаметр сопла позволяет применять пистолет в труднодоступных местах. Работа от сжатого воздуха повышает пожаробезопасность оборудования. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить пистолет продувочный MATRIX 57332 в один клик.
Преимущества
- Работа от сжатого воздуха
- Малый вес
- Универсальность применения
- Компактность
- Простота эксплуатации
- Удлиненное сопло
- Безопасность