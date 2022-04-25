Пистолет продувочный Metabo BP 10 601579000

Преимущества

Давление: 2-6 бар

Необходимое количество воздуха: 100-200 л/мин

Малый вес (всего 100 г)

Продувочный пистолет Metabo BP 10 601579000 используется для продувки или очистки различных поверхностей. Он имеет надежный корпус, выполненный из алюминиевого литья под давлением. Малый вес обеспечивает комфортную работу оператора.