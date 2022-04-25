Пистолет продувочный Metabo BP 10 601579000
Арт. X1099025447
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|238x120x20
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Класс
|бытовой
- Продувочный пистолет Metabo BP 10 601579000 используется для продувки или очистки различных поверхностей. Он имеет надежный корпус, выполненный из алюминиевого литья под давлением. Малый вес обеспечивает комфортную работу оператора.
Преимущества
- Давление: 2-6 бар
- Необходимое количество воздуха: 100-200 л/мин
- Малый вес (всего 100 г)