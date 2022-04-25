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Пистолет продувочный Metabo BP 10 601579000
5.0
2
1 099 ₽
Пистолет продувочный
    Пистолет продувочный Metabo BP 10 601579000
    Арт. X1099025447
    5.0
    2
    Пистолет продувочный Metabo BP 10 601579000
    Пистолет продувочный Metabo BP 10 601579000
    Пистолет продувочный Metabo BP 10 601579000
    Пистолет продувочный Metabo BP 10 601579000
    Пистолет продувочный Metabo BP 10 601579000
    Пистолет продувочный Metabo BP 10 601579000
    Пистолет продувочный Metabo BP 10 601579000
    Пистолет продувочный Metabo BP 10 601579000
      Пистолет продувочный Metabo BP 10 601579000
      Пистолет продувочный Metabo BP 10 601579000
      Пистолет продувочный Metabo BP 10 601579000
      Пистолет продувочный Metabo BP 10 601579000
      Пистолет продувочный Metabo BP 10 601579000
      Пистолет продувочный Metabo BP 10 601579000
      Пистолет продувочный Metabo BP 10 601579000
      Пистолет продувочный Metabo BP 10 601579000

      Пистолет продувочный Metabo BP 10 601579000

      1 099 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1099025447
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		238x120x20
      Класс
      		бытовой
      Все характеристики
      1 099 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Продувочный пистолет Metabo BP 10 601579000 используется для продувки или очистки различных поверхностей. Он имеет надежный корпус, выполненный из алюминиевого литья под давлением. Малый вес обеспечивает комфортную работу оператора.

        Преимущества

        • Давление: 2-6 бар
        • Необходимое количество воздуха: 100-200 л/мин
        • Малый вес (всего 100 г)