Пистолет продувочный Metabo BP 210 601580000
Арт. X1099025448
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|230x120x20
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Класс
|профессиональный
- Продувочный пистолет Metabo BP 210 601580000 предназначен для очищения поверхностей от загрязнений и продувки отверстий. Малый вес обеспечивает комфортную работу оператора. Рабочее давление составляет 2-6 бар.
Преимущества
- Рабочее давление: 2-6 бар
- Необходимое количество воздуха: 100 - 200 л/мин
- Малый вес (140 г)