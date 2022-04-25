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Пистолет продувочный Metabo BP 210 601580000
5.0
2
Найти аналог
Пистолет продувочный
    Пистолет продувочный Metabo BP 210 601580000
    Арт. X1099025448
    5.0
    2
    Пистолет продувочный Metabo BP 210 601580000
    Пистолет продувочный Metabo BP 210 601580000
    Пистолет продувочный Metabo BP 210 601580000
    Пистолет продувочный Metabo BP 210 601580000
      Пистолет продувочный Metabo BP 210 601580000
      Пистолет продувочный Metabo BP 210 601580000
      Пистолет продувочный Metabo BP 210 601580000
      Пистолет продувочный Metabo BP 210 601580000

      Пистолет продувочный Metabo BP 210 601580000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1099025448
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		230x120x20
      Класс
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Продувочный пистолет Metabo BP 210 601580000 предназначен для очищения поверхностей от загрязнений и продувки отверстий. Малый вес обеспечивает комфортную работу оператора. Рабочее давление составляет 2-6 бар.

        Преимущества

        • Рабочее давление: 2-6 бар
        • Необходимое количество воздуха: 100 - 200 л/мин
        • Малый вес (140 г)