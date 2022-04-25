Пистолет продувочный Metabo BP 210 601580000

Преимущества

Рабочее давление: 2-6 бар

Необходимое количество воздуха: 100 - 200 л/мин

Малый вес (140 г)

Продувочный пистолет Metabo BP 210 601580000 предназначен для очищения поверхностей от загрязнений и продувки отверстий. Малый вес обеспечивает комфортную работу оператора. Рабочее давление составляет 2-6 бар.