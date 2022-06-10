Пистолет-распылитель Palisad 65161 (7 режимов)

Пистолет-распылитель PALISAD 65161 используется для полива растений. Имеет 7 различных режимов пуска струи (душ, режим задействования всех отверстий, мелкий туман, плоско-вертикальная струя, плоско-горизонтальная струя, туман, жесткая струя). Переключение режимов осуществляется при помощи поворота головки пистолета-распылителя. Имеет удобный курок, расположенный сзади, который оснащен функцией непрерывного полива. Пистолет-распылитель изготовлен из ударопрочного ABS-пластика и термопластичной резины. Высококачественные материалы являются гарантией надежности, устойчивости к влаге и высокому давлению. Совместим со всеми элементами поливочной системы «Palisad».