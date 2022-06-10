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Пистолет-распылитель Palisad 65161 (7 режимов)
5.0
2
Найти аналог
Распылители
    Пистолет-распылитель Palisad 65161 (7 режимов)
    Арт. X19031850138
    5.0
    2
    Пистолет-распылитель Palisad 65161 (7 режимов)
    Пистолет-распылитель Palisad 65161 (7 режимов)
      Пистолет-распылитель Palisad 65161 (7 режимов)
      Пистолет-распылитель Palisad 65161 (7 режимов)

      Пистолет-распылитель Palisad 65161 (7 режимов)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850138
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Palisad
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пистолет-распылитель PALISAD 65161 используется для полива растений. Имеет 7 различных режимов пуска струи (душ, режим задействования всех отверстий, мелкий туман, плоско-вертикальная струя, плоско-горизонтальная струя, туман, жесткая струя). Переключение режимов осуществляется при помощи поворота головки пистолета-распылителя. Имеет удобный курок, расположенный сзади, который оснащен функцией непрерывного полива. Пистолет-распылитель изготовлен из ударопрочного ABS-пластика и термопластичной резины. Высококачественные материалы являются гарантией надежности, устойчивости к влаге и высокому давлению. Совместим со всеми элементами поливочной системы «Palisad».