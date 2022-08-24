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Пистолет шпилькозабивной P25 (длина гвоздя 10-25мм_0.64мм_100шт_23л/м)
5.0
1
Найти аналог
Пневматические степлеры
    Пистолет шпилькозабивной P25 (длина гвоздя 10-25мм_0.64мм_100шт_23л/м)
    Арт. fubag_728
    5.0
    1
    Пистолет шпилькозабивной P25 (длина гвоздя 10-25мм_0.64мм_100шт_23л/м)

      Пистолет шпилькозабивной P25 (длина гвоздя 10-25мм_0.64мм_100шт_23л/м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. fubag_728
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Габариты, мм
      		245x600x205
      Возможность двойного удара
      		Нет
      Секвентальный курок
      		Нет
      Эргономичная ручка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Шпилькозабивной пневматический степлер Fubag P25 необходим в отделочных работах (крепление наличников, штапиков рам, элементов декора и т.п.). Для работы используются шпильки без шляпки малого диаметра, длиной 10-25 мм, что делает крепление надёжным и практически незаметным.

        Рекомендуемый диаметр шланга - 3/8.