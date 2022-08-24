Пистолет шпилькозабивной P25 (длина гвоздя 10-25мм_0.64мм_100шт_23л/м)
Арт. fubag_728
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|245x600x205
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Возможность двойного удара
|Нет
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Секвентальный курок
|Нет
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Эргономичная ручка
|Нет
Шпилькозабивной пневматический степлер Fubag P25 необходим в отделочных работах (крепление наличников, штапиков рам, элементов декора и т.п.). Для работы используются шпильки без шляпки малого диаметра, длиной 10-25 мм, что делает крепление надёжным и практически незаметным.
Рекомендуемый диаметр шланга - 3/8.