Пистолет шпилькозабивной P25 (длина гвоздя 10-25мм_0.64мм_100шт_23л/м)

Шпилькозабивной пневматический степлер Fubag P25 необходим в отделочных работах (крепление наличников, штапиков рам, элементов декора и т.п.). Для работы используются шпильки без шляпки малого диаметра, длиной 10-25 мм, что делает крепление надёжным и практически незаметным.

Рекомендуемый диаметр шланга - 3/8.