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Монтажный пистолет Toolberg Профи 1901010 (310 мл)
4.5
2
435 ₽
Ручные пистолеты для герметика
    Монтажный пистолет Toolberg Профи 1901010 (310 мл)
    Арт. Х130833125
    4.5
    2
    Монтажный пистолет Toolberg Профи 1901010 (310 мл)

      Монтажный пистолет Toolberg Профи 1901010 (310 мл)

      435 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130833125
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Toolberg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Подходит для
      		для герметика
      Материал рукояти
      		металл
      Все характеристики
      435 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пистолет скелетообразный Toolberg Профи 1901010 применяется для выдавливания герметиков и иных клеевых составов из стандартных картриджей. Пистолет необходим для точного и удобного нанесения герметика на обрабатываемую поверхность. Без этих инструментов просто не обойтись, если нужно заделывать трещины и щели, уплотнять стыки при монтаже окон и дверей, устанавливать сантехнику, проводить утепление дома.

        Преимущества

        • Открытая конструкция позволяет более эффективно вставить тубу объемом 310 мл и значительно уменьшает общий вес изделия
        • Изготовлен из высококачественной стали с нанесением специального защитного слоя, защищающим от коррозии, что гарантирует долгий срок службы
        • Имеет усиленный металлический корпус и шестигранный шток, а также иглу для прочистки картриджей