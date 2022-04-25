Монтажный пистолет Toolberg Профи 1901010 (310 мл)

Преимущества

Открытая конструкция позволяет более эффективно вставить тубу объемом 310 мл и значительно уменьшает общий вес изделия

Изготовлен из высококачественной стали с нанесением специального защитного слоя, защищающим от коррозии, что гарантирует долгий срок службы

Имеет усиленный металлический корпус и шестигранный шток, а также иглу для прочистки картриджей

Пистолет скелетообразный Toolberg Профи 1901010 применяется для выдавливания герметиков и иных клеевых составов из стандартных картриджей. Пистолет необходим для точного и удобного нанесения герметика на обрабатываемую поверхность. Без этих инструментов просто не обойтись, если нужно заделывать трещины и щели, уплотнять стыки при монтаже окон и дверей, устанавливать сантехнику, проводить утепление дома.