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Пневматический степлер Fubag S1216 100155
5.0
2
3 340 ₽
Пневматические степлеры
    Пневматический степлер Fubag S1216 100155
    Арт. X1663106
    5.0
    2
    Пневматический степлер Fubag S1216 100155
    Пневматический степлер Fubag S1216 100155
    Пневматический степлер Fubag S1216 100155
    Пневматический степлер Fubag S1216 100155
      Пневматический степлер Fubag S1216 100155
      Пневматический степлер Fubag S1216 100155
      Пневматический степлер Fubag S1216 100155
      Пневматический степлер Fubag S1216 100155

      Пневматический степлер Fubag S1216 100155

      3 340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1663106
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. давление, бар
      		7
      Габариты, мм
      		320x70x250
      Все характеристики
      3 340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Скобозабивной пистолет FUBAG S1216 100155 используется для креплени гипсокартона, утеплителя, фанеры и прочего. В качестве оснастки применяются скобы размером 6-16 мм. Вместимость магазина составляет 100 штук

        Преимущества

        • Малый вес (всего 0.87 кг) - для комфортной работы скобозабивным пистолетом FUBAG S1216 100155
        • Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода времени без остановки