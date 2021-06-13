Пневматический степлер Fubag S1216 100155

Преимущества

Малый вес (всего 0.87 кг) - для комфортной работы скобозабивным пистолетом FUBAG S1216 100155

Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода времени без остановки

Скобозабивной пистолет FUBAG S1216 100155 используется для креплени гипсокартона, утеплителя, фанеры и прочего. В качестве оснастки применяются скобы размером 6-16 мм. Вместимость магазина составляет 100 штук