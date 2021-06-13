Пневматический степлер Fubag S1216 100155
Арт. X1663106
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. давление, бар
|7
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Габариты, мм
|320x70x250
- Скобозабивной пистолет FUBAG S1216 100155 используется для креплени гипсокартона, утеплителя, фанеры и прочего. В качестве оснастки применяются скобы размером 6-16 мм. Вместимость магазина составляет 100 штук
Преимущества
- Малый вес (всего 0.87 кг) - для комфортной работы скобозабивным пистолетом FUBAG S1216 100155
- Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода времени без остановки