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Пистолет-распылитель Stihl RE107-128 4915 500 1320
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Сопла, форсунки, распылители
    Пистолет-распылитель Stihl RE107-128 4915 500 1320
    Арт. X3879131

      Пистолет-распылитель Stihl RE107-128 4915 500 1320

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3879131

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пистолет-распылитель STIHL RE107-128 4915 500 1320 представляет собой запчасть, которая используется для интеграции на смену пришедшим в негодность или износившимся комплектующим. Запчасти производства торговой марки STIHL выгодно выделяются на фоне конкурентов высокой надежностью: после их установки вы можете не бояться за работоспособность. Сопла, форсунки, распылители производства компании STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения.

        Преимущества

        • Надежность
        • Изготовлен из высокотехнологичного материала