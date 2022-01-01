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Пистолет для монтажной пены Sturm 1073-06-01
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Пистолеты для монтажной пены
    Пистолет для монтажной пены Sturm 1073-06-01
    Арт. Х1308835
    Пистолет для монтажной пены Sturm 1073-06-01
    Пистолет для монтажной пены Sturm 1073-06-01
    Пистолет для монтажной пены Sturm 1073-06-01
    Пистолет для монтажной пены Sturm 1073-06-01
    Пистолет для монтажной пены Sturm 1073-06-01
    Пистолет для монтажной пены Sturm 1073-06-01
    Пистолет для монтажной пены Sturm 1073-06-01
      Пистолет для монтажной пены Sturm 1073-06-01
      Пистолет для монтажной пены Sturm 1073-06-01
      Пистолет для монтажной пены Sturm 1073-06-01
      Пистолет для монтажной пены Sturm 1073-06-01
      Пистолет для монтажной пены Sturm 1073-06-01
      Пистолет для монтажной пены Sturm 1073-06-01
      Пистолет для монтажной пены Sturm 1073-06-01

      Пистолет для монтажной пены Sturm 1073-06-01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1308835

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Подходит для
      		для монтажной пены
      Материал рукояти
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пистолет для пены Sturm 1073-06-01 предназначен для нанесения монтажной пены. Инструмент позволяет регулировать скорость потока пены - можно контролировать процесс вспенивания и точно дозировать материал.

        Преимущества 

        • Металлический корпус обеспечивает общую повышенную стойкость конструкции к внешнему воздействию
        • Курок с плавным нажатием улучшает контроль нанесения пены
        • Регулировочный винт позволяет настроить силу напора и работать максимально точно и чисто
        • Ствол из нержавеющей стали защищен от коррозии
        • Тефлоновое покрытие иглы позволяет быстро очистить её от остатков пены