Пистолет для монтажной пены Sturm 1073-06-01
Арт. Х1308835
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Подходит для
|для монтажной пены
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Материал рукояти
|пластик
- Пистолет для пены Sturm 1073-06-01 предназначен для нанесения монтажной пены. Инструмент позволяет регулировать скорость потока пены - можно контролировать процесс вспенивания и точно дозировать материал.
Преимущества
- Металлический корпус обеспечивает общую повышенную стойкость конструкции к внешнему воздействию
- Курок с плавным нажатием улучшает контроль нанесения пены
- Регулировочный винт позволяет настроить силу напора и работать максимально точно и чисто
- Ствол из нержавеющей стали защищен от коррозии
- Тефлоновое покрытие иглы позволяет быстро очистить её от остатков пены