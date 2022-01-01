Пистолет для монтажной пены Sturm 1073-06-01

Преимущества

Металлический корпус обеспечивает общую повышенную стойкость конструкции к внешнему воздействию

Курок с плавным нажатием улучшает контроль нанесения пены

Регулировочный винт позволяет настроить силу напора и работать максимально точно и чисто

Ствол из нержавеющей стали защищен от коррозии

Тефлоновое покрытие иглы позволяет быстро очистить её от остатков пены



Пистолет для пены Sturm 1073-06-01 предназначен для нанесения монтажной пены. Инструмент позволяет регулировать скорость потока пены - можно контролировать процесс вспенивания и точно дозировать материал.