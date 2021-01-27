Текстурный пистолет Fubag Decor G5000 110148

Купить пистолет Decor g5000 при проведении отделочных работ будет грамотным и практичным решением, потому как с его помощью нанесение строительно-ремонтных смесей будет упрощено в разы. Пистолет текстурный g5000 используется для покрытия поверхностей штукатуркой, гипсом, жидкими обоями и другими отделочными веществами и обеспечивает безупречно ровное нанесение. Пистолет имеет несколько вариантов регулировки диаметра сопла, позволяя самостоятельно определить толщину наносимого покрытия. Fubag Decor g5000 гарантирует отсутствие отслоек ввиду точечного и однородного нанесения состава. С текстурным пневмопистолетом покрытие прослужит дольше, а само устройство может использоваться многократно, ведь его можно без труда мыть и хранить в ящике с другими ремонтными инструментами. Примечание: Fubag 110148 лучше всего используется при применении смесей со включениями крошки диаметром менее пяти миллиметров.

Преимущества Fubag g5000:

Многоцелевой;

Обеспечивает ровное покрытие;

Исключает отслоение материала;

Долговечный;

Функциональный и удобный.

Комплектация: