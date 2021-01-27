Текстурный пистолет Fubag Decor G5000 110148
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Материал сопла
|металл
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Материал бачка
|пластик
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Купить пистолет Decor g5000 при проведении отделочных работ будет грамотным и практичным решением, потому как с его помощью нанесение строительно-ремонтных смесей будет упрощено в разы. Пистолет текстурный g5000 используется для покрытия поверхностей штукатуркой, гипсом, жидкими обоями и другими отделочными веществами и обеспечивает безупречно ровное нанесение. Пистолет имеет несколько вариантов регулировки диаметра сопла, позволяя самостоятельно определить толщину наносимого покрытия. Fubag Decor g5000 гарантирует отсутствие отслоек ввиду точечного и однородного нанесения состава. С текстурным пневмопистолетом покрытие прослужит дольше, а само устройство может использоваться многократно, ведь его можно без труда мыть и хранить в ящике с другими ремонтными инструментами. Примечание: Fubag 110148 лучше всего используется при применении смесей со включениями крошки диаметром менее пяти миллиметров.
Преимущества Fubag g5000:
- Многоцелевой;
- Обеспечивает ровное покрытие;
- Исключает отслоение материала;
- Долговечный;
- Функциональный и удобный.
Комплектация:
- Емкость для краски;
- Регулятор воздушного потока;
- Корпус с рукояткой;
- Разъем подключения сжатого воздуха;
- Фиксатор бака;
- Сопло;
- Рычаг пуска;
- Инструкция по применению;
- Упаковка.