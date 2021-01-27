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Текстурный пистолет Fubag Decor G5000 110148
5.0
1
3 010 ₽
Пневматические краскопульты
    Текстурный пистолет Fubag Decor G5000 110148
    Арт. X1099020412
    5.0
    1
    Текстурный пистолет Fubag Decor G5000 110148
    Текстурный пистолет Fubag Decor G5000 110148
    Текстурный пистолет Fubag Decor G5000 110148
    Текстурный пистолет Fubag Decor G5000 110148
    Текстурный пистолет Fubag Decor G5000 110148
      Текстурный пистолет Fubag Decor G5000 110148
      Текстурный пистолет Fubag Decor G5000 110148
      Текстурный пистолет Fubag Decor G5000 110148
      Текстурный пистолет Fubag Decor G5000 110148
      Текстурный пистолет Fubag Decor G5000 110148

      Текстурный пистолет Fubag Decor G5000 110148

      3 010 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1099020412
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Материал сопла
      		металл
      Материал бачка
      		пластик
      Все характеристики
      3 010 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Купить пистолет Decor g5000 при проведении отделочных работ будет грамотным и практичным решением, потому как с его помощью нанесение строительно-ремонтных смесей будет упрощено в разы. Пистолет текстурный g5000 используется для покрытия поверхностей штукатуркой, гипсом, жидкими обоями и другими отделочными веществами и обеспечивает безупречно ровное нанесение. Пистолет имеет несколько вариантов регулировки диаметра сопла, позволяя самостоятельно определить толщину наносимого покрытия. Fubag Decor g5000 гарантирует отсутствие отслоек ввиду точечного и однородного нанесения состава. С текстурным пневмопистолетом покрытие прослужит дольше, а само устройство может использоваться многократно, ведь его можно без труда мыть и хранить в ящике с другими ремонтными инструментами. Примечание: Fubag 110148 лучше всего используется при применении смесей со включениями крошки диаметром менее пяти миллиметров.

        Преимущества Fubag g5000:

        • Многоцелевой;
        • Обеспечивает ровное покрытие;
        • Исключает отслоение материала;
        • Долговечный;
        • Функциональный и удобный.

        Комплектация:

        • Емкость для краски;
        • Регулятор воздушного потока;
        • Корпус с рукояткой;
        • Разъем подключения сжатого воздуха;
        • Фиксатор бака;
        • Сопло;
        • Рычаг пуска;
        • Инструкция по применению;
        • Упаковка.