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Пистолет высокого давления Stihl Re 107-128 нов. 49155001320
5.0
2
12 754 ₽
Пистолеты для моек высокого давления
    Пистолет высокого давления Stihl Re 107-128 нов. 49155001320
    Арт. X131504191
    5.0
    2
    Пистолет высокого давления Stihl Re 107-128 нов. 49155001320

      Пистолет высокого давления Stihl Re 107-128 нов. 49155001320

      12 754 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X131504191
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пистолет
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      12 754 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пистолет-распылитель Stihl Rе 107-128 -  используется в работе с бытовыми аппаратами высокого давления Stihl RE 107-128. Подходит для очистки от различных загрязнений при мойке автомобилей, окон, бассейнов. Легко и просто присоединяется к шлангу. Имеет удобную нескользящую рукоятку для комфортной работы. Также его можно применять для чистки мебели и садового оборудования.

        Преимущества

        • Для очистки от различных загрязнений
        • Легкость и простота