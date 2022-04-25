Пистолет высокого давления Stihl Re 107-128 нов. 49155001320

Преимущества

Для очистки от различных загрязнений

Легкость и простота

Пистолет-распылитель Stihl Rе 107-128 - используется в работе с бытовыми аппаратами высокого давления Stihl RE 107-128. Подходит для очистки от различных загрязнений при мойке автомобилей, окон, бассейнов. Легко и просто присоединяется к шлангу. Имеет удобную нескользящую рукоятку для комфортной работы. Также его можно применять для чистки мебели и садового оборудования.