Пистолет "Монтажник" для монтажной пены Зубр 4-06875
Арт. Х1308680
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Подходит для
|для монтажной пены
|
Материал рукояти
|пластик
- Пистолет ЗУБР Монтажник 4-06875 - профессиональное устройство для работы с монтажной пеной. Основные рабочие элементы выполнены из прочного металла и имеют противокоррозийное покрытие. Пистолет подходит для всех видов баллонов с монтажной пеной.
Преимущества
- Малый вес
- Плавный ход курка
- Высокая надежность
- Инструмент для работы с высокими нагрузками
- Баллон с монтажной пеной надежно закрепляется в специальном фиксаторе
- Анатомическая рукоятка пистолета отлично лежит в руке
- Длинный носик пистолета позволяет наносить пену в труднодоступных местах