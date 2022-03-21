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Пистолет "Монтажник" для монтажной пены Зубр 4-06875
4.5
2
Найти аналог
Пистолеты для монтажной пены
    Пистолет "Монтажник" для монтажной пены Зубр 4-06875
    Арт. Х1308680
    4.5
    2
    Пистолет "Монтажник" для монтажной пены Зубр 4-06875
    Пистолет "Монтажник" для монтажной пены Зубр 4-06875
    Пистолет "Монтажник" для монтажной пены Зубр 4-06875
    Пистолет "Монтажник" для монтажной пены Зубр 4-06875
      Пистолет "Монтажник" для монтажной пены Зубр 4-06875
      Пистолет "Монтажник" для монтажной пены Зубр 4-06875
      Пистолет "Монтажник" для монтажной пены Зубр 4-06875
      Пистолет "Монтажник" для монтажной пены Зубр 4-06875

      Пистолет "Монтажник" для монтажной пены Зубр 4-06875

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1308680
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Подходит для
      		для монтажной пены
      Материал рукояти
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пистолет ЗУБР Монтажник 4-06875 - профессиональное устройство для работы с монтажной пеной. Основные рабочие элементы выполнены из прочного металла и имеют противокоррозийное покрытие. Пистолет подходит для всех видов баллонов с монтажной пеной.

        Преимущества

        • Малый вес
        • Плавный ход курка
        • Высокая надежность
        • Инструмент для работы с высокими нагрузками
        • Баллон с монтажной пеной надежно закрепляется в специальном фиксаторе
        • Анатомическая рукоятка пистолета отлично лежит в руке
        • Длинный носик пистолета позволяет наносить пену в труднодоступных местах