Пистолет "Монтажник" для монтажной пены Зубр 4-06875

Пистолет ЗУБР Монтажник 4-06875 - профессиональное устройство для работы с монтажной пеной. Основные рабочие элементы выполнены из прочного металла и имеют противокоррозийное покрытие. Пистолет подходит для всех видов баллонов с монтажной пеной.

Преимущества