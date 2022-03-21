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Пистолет для монтажной пены Зубр 4-06877 (цельнометаллический корпус)
5.0
2
Найти аналог
Пистолеты для монтажной пены
    Пистолет для монтажной пены Зубр 4-06877 (цельнометаллический корпус)
    Арт. Х1308756
    5.0
    2
    Пистолет для монтажной пены Зубр 4-06877 (цельнометаллический корпус)
    Пистолет для монтажной пены Зубр 4-06877 (цельнометаллический корпус)
      Пистолет для монтажной пены Зубр 4-06877 (цельнометаллический корпус)
      Пистолет для монтажной пены Зубр 4-06877 (цельнометаллический корпус)

      Пистолет для монтажной пены Зубр 4-06877 (цельнометаллический корпус)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1308756
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Подходит для
      		для монтажной пены
      Материал рукояти
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пистолет ЗУБР ТУРБО 4-06877 - устройство для работы с монтажной пеной. Полностью выполнен из металла, оснащен латунным игольчатым клапаном и покрыт тефлоном. Подходит для работы со всеми видами баллонов с монтажной пеной. 

        Преимущества

        • Прогрессивное антиадгезивное покрытие держателя баллонов, игольчатого клапана и сопла облегчает очистку инструмента
        • Инновационная конструкция с уплотнительными кольцами в корпусе и сопле обеспечивает высокую герметичность, предотвращая попадание воздуха в пистолет, что минимизирует риск затвердевания пены внутри корпуса
        • Ствол и игольчатый клапан из нержавеющей стали увеличивают ресурс инструмента
        • Полированный изнутри ствол препятствует застыванию пены внутри пистолета