Пистолет для монтажной пены Зубр 4-06877 (цельнометаллический корпус)

Преимущества

Прогрессивное антиадгезивное покрытие держателя баллонов, игольчатого клапана и сопла облегчает очистку инструмента

Инновационная конструкция с уплотнительными кольцами в корпусе и сопле обеспечивает высокую герметичность, предотвращая попадание воздуха в пистолет, что минимизирует риск затвердевания пены внутри корпуса

Ствол и игольчатый клапан из нержавеющей стали увеличивают ресурс инструмента

Полированный изнутри ствол препятствует застыванию пены внутри пистолета

Пистолет ЗУБР ТУРБО 4-06877 - устройство для работы с монтажной пеной. Полностью выполнен из металла, оснащен латунным игольчатым клапаном и покрыт тефлоном. Подходит для работы со всеми видами баллонов с монтажной пеной.