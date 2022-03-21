Пистолет для монтажной пены Зубр 4-06877 (цельнометаллический корпус)
Арт. Х1308756
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Подходит для
|для монтажной пены
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Материал рукояти
|металл
- Пистолет ЗУБР ТУРБО 4-06877 - устройство для работы с монтажной пеной. Полностью выполнен из металла, оснащен латунным игольчатым клапаном и покрыт тефлоном. Подходит для работы со всеми видами баллонов с монтажной пеной.
Преимущества
- Прогрессивное антиадгезивное покрытие держателя баллонов, игольчатого клапана и сопла облегчает очистку инструмента
- Инновационная конструкция с уплотнительными кольцами в корпусе и сопле обеспечивает высокую герметичность, предотвращая попадание воздуха в пистолет, что минимизирует риск затвердевания пены внутри корпуса
- Ствол и игольчатый клапан из нержавеющей стали увеличивают ресурс инструмента
- Полированный изнутри ствол препятствует застыванию пены внутри пистолета