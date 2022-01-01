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Piusibox Basic 24 V Мобильный комплект для перекачки топлива F0023200A
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Оборудование для перекачки топлива
    Piusibox Basic 24 V Мобильный комплект для перекачки топлива F0023200A
    Арт. X1691911502

      Piusibox Basic 24 V Мобильный комплект для перекачки топлива F0023200A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691911502

      Характеристики

      Для канистр
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мобильный комплект для перекачки топлива PIUSI Piusibox Basic 24 V обеспечивает до 30 минут непрерывной работы. Комплект служит для перекачки дизельного топлива. Раздаточный пистолет прост в управлении и обладает ручным управлением. Набор работает от сети напряжением 24 В.

        Преимущества

        • Раздаточный пистолет с ручным управлением
        • Комплект предназначен для перекачки дизельного топлива
        • Гарантий - 1 год
        • Конструкция мобильного комплекта для перекачки топлива PIUSI Piusibox Basic 24 V F0023200B выполнена из прочного и долговечного материала
        • Длина рукава - 4 метра
        • Напряжение сети - 24 В