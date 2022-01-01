Piusibox Basic 24 V Мобильный комплект для перекачки топлива F0023200A

Преимущества

Раздаточный пистолет с ручным управлением

Комплект предназначен для перекачки дизельного топлива

Гарантий - 1 год

Конструкция мобильного комплекта для перекачки топлива PIUSI Piusibox Basic 24 V F0023200B выполнена из прочного и долговечного материала

Длина рукава - 4 метра

Напряжение сети - 24 В

Мобильный комплект для перекачки топлива PIUSI Piusibox Basic 24 V обеспечивает до 30 минут непрерывной работы. Комплект служит для перекачки дизельного топлива. Раздаточный пистолет прост в управлении и обладает ручным управлением. Набор работает от сети напряжением 24 В.