Счетчик отпуска топлива 3-х разрядный механический Piusibox K 33 ver/ D дизель 000553000

Описание товара:

Piusi K33 – счетчик литров для точного измерения отпущенного дизтоплива. Используется в составе раздаточного оборудования производительностью 20-120 л/мин и самотечных системах, благодаря низкому сопротивлению потоку. Надежный и практичный прибор легко монтируется в магистраль.

Преимущества и особенности:

Механический прибор изготовлен из алюминия и пластика.

Две шкалы учета обеспечивают контроль за единичными операциями и совокупным объемом перекачанной жидкости. Разрядность обнуляемого устройства – 999 л, а накопительного – 999 999 л.

Этот неприхотливый расходомер сохраняет работоспособность и точность измерений в любых климатических зонах. Температура эксплуатации: от -30 до +50 градусов.

Счётчик может устанавливаться на насос и раздаточный шланг.

Piusi выпускает 4 версии расходомера (A, B, C, D), отличие которых – в месте расположения впускных-выпускных отверстий.

Для оснащения индивидуальных раздаточных точек предлагаем купить счетчик Piusi K33 арт. 000553000 – качественный итальянский прибор с достойными характеристиками по доступной цене.

Комплектация: