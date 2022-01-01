Счетчик отпуска топлива 3-х разрядный механический Piusibox K 33 ver/ D дизель 000553000
Арт. X1691911510
Счетчик отпуска топлива 3-х разрядный механический Piusibox K 33 ver/ D дизель 000553000
Арт. X1691911510
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|180x180x170
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Мин. температура, °C
|-30
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Макс. давление, бар
|10
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Производительность, л/мин
|20
Описание товара:
Piusi K33 – счетчик литров для точного измерения отпущенного дизтоплива. Используется в составе раздаточного оборудования производительностью 20-120 л/мин и самотечных системах, благодаря низкому сопротивлению потоку. Надежный и практичный прибор легко монтируется в магистраль.
Преимущества и особенности:
- Механический прибор изготовлен из алюминия и пластика.
- Две шкалы учета обеспечивают контроль за единичными операциями и совокупным объемом перекачанной жидкости. Разрядность обнуляемого устройства – 999 л, а накопительного – 999 999 л.
- Этот неприхотливый расходомер сохраняет работоспособность и точность измерений в любых климатических зонах. Температура эксплуатации: от -30 до +50 градусов.
- Счётчик может устанавливаться на насос и раздаточный шланг.
- Piusi выпускает 4 версии расходомера (A, B, C, D), отличие которых – в месте расположения впускных-выпускных отверстий.
- Для оснащения индивидуальных раздаточных точек предлагаем купить счетчик Piusi K33 арт. 000553000 – качественный итальянский прибор с достойными характеристиками по доступной цене.
Комплектация:
- Счетчик топлива Piusi K33;
- Инструкция по эксплуатации;
- Упаковка.