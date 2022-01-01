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Счетчик отпуска топлива 3-х разрядный механический Piusibox K 33 ver/ D дизель 000553000
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Для прочей техники
    Счетчик отпуска топлива 3-х разрядный механический Piusibox K 33 ver/ D дизель 000553000
    Арт. X1691911510
    Счетчик отпуска топлива 3-х разрядный механический Piusibox K 33 ver/ D дизель 000553000
    Счетчик отпуска топлива 3-х разрядный механический Piusibox K 33 ver/ D дизель 000553000
    Счетчик отпуска топлива 3-х разрядный механический Piusibox K 33 ver/ D дизель 000553000
    Счетчик отпуска топлива 3-х разрядный механический Piusibox K 33 ver/ D дизель 000553000
    Счетчик отпуска топлива 3-х разрядный механический Piusibox K 33 ver/ D дизель 000553000
    Счетчик отпуска топлива 3-х разрядный механический Piusibox K 33 ver/ D дизель 000553000
      Счетчик отпуска топлива 3-х разрядный механический Piusibox K 33 ver/ D дизель 000553000
      Счетчик отпуска топлива 3-х разрядный механический Piusibox K 33 ver/ D дизель 000553000
      Счетчик отпуска топлива 3-х разрядный механический Piusibox K 33 ver/ D дизель 000553000
      Счетчик отпуска топлива 3-х разрядный механический Piusibox K 33 ver/ D дизель 000553000
      Счетчик отпуска топлива 3-х разрядный механический Piusibox K 33 ver/ D дизель 000553000
      Счетчик отпуска топлива 3-х разрядный механический Piusibox K 33 ver/ D дизель 000553000

      Счетчик отпуска топлива 3-х разрядный механический Piusibox K 33 ver/ D дизель 000553000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691911510

      Характеристики

      Производитель
      		Piusi
      Габариты, мм
      		180x180x170
      Мин. температура, °C
      		-30
      Макс. давление, бар
      		10
      Производительность, л/мин
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Piusi K33 – счетчик литров для точного измерения отпущенного дизтоплива. Используется в составе раздаточного оборудования производительностью 20-120 л/мин и самотечных системах, благодаря низкому сопротивлению потоку. Надежный и практичный прибор легко монтируется в магистраль.

        Преимущества и особенности:

        • Механический прибор изготовлен из алюминия и пластика.
        • Две шкалы учета обеспечивают контроль за единичными операциями и совокупным объемом перекачанной жидкости. Разрядность обнуляемого устройства – 999 л, а накопительного – 999 999 л.
        • Этот неприхотливый расходомер сохраняет работоспособность и точность измерений в любых климатических зонах. Температура эксплуатации: от -30 до +50 градусов.
        • Счётчик может устанавливаться на насос и раздаточный шланг.
        • Piusi выпускает 4 версии расходомера (A, B, C, D), отличие которых – в месте расположения впускных-выпускных отверстий.
        • Для оснащения индивидуальных раздаточных точек предлагаем купить счетчик Piusi K33 арт. 000553000 – качественный итальянский прибор с достойными характеристиками по доступной цене.

        Комплектация:

        • Счетчик топлива Piusi K33;
        • Инструкция по эксплуатации;
        • Упаковка.